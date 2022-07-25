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Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı.

Eğitim 25.07.2022, 09:32
Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı.

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