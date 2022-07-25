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Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Te
Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı.
Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı.
Eğitim 25.07.2022, 09:32
Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı.