Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ”Beyoğlu İstiklâl Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri, okullarda yaşayacak.”