MGÜ’de e-sertifika programları başlıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi çatısı altında açılacak e-sertifika programları yeni dönem başvuruları başladı. Mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen programlar için 6 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan sanatın farklı alanlarında açtığı e-sertifika programlarını katılımcılarla buluşturacak. Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri tarafından bilimsel gelişmeler ve sektörel gereksinimler gözetilerek, uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanan programlar “Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi” çatısı altında katılımcılara sunulacak.

Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden online olarak gerçekleşecek programların sonunda katılımcılara e-sertifika belgesi verilecek.

Programlarda canlı derslerin yanı sıra içeriğe göre PDF veya E-Kitap formatındaki kitaplar, eğitime yardımcı mp3 kayıtları, haftalık ders konularının işlendiği ders videoları, her konudan sonra mini testler ve ödevler gibi öğrenme ortamları oluşturulacak.

E-Sertifika programlarının ön kayıtları başladı

Öğretici e-sertifika programları için ön kayıt başvuruları 06 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Ön kayıt süreci tamamlandıktan sonra programa göre 20 Şubat 2022 tarihinden itibaren derslere başlanacak.

Programda; Temel Makâm Müziği Teorisi, Resim Okuma, Temel Armoni, Türk Musikisinde Terkibler başlığında eğitimler yer alıyor.

Temel Makam Müziği Teorisi

Türk musikisi perde ve makam anlayışını, gelenekli ve günümüz bakış açısıyla değerlendirerek karşılaştırmalı ele almayı amaçlayan Temel Makam Müziği Teorisi programı 12 hafta sürecek. Programı tamamlayan öğrenciler, Perde, Aralık, Ahenk ve Makam konularında bilgi sahibi olacak. Ayrıca eğitim, Makam müziğini gelenekli yönüyle öğretmeyi ve katılımcıyı Makam analizi yapabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Resim Okuma

Görsel okuryazarlık yoluyla nesnel ve eleştirel düşünme yeteneğini sanat/tasarım alanında uygulamayı ve değerlendirmeyi öğretmeyi amaçlayan Resim Okuma programı 8 hafta sürecek.

Programın katılımcılara genel sanat bilimi hakkında temel bilgiye sahip olmalarını, görsel okuryazarlık becerilerini kazandırmayı, görsel sanatların resim alanından seçilen dünya arşivindeki eserlerinin eleştirisi yoluyla sanat/tasarım ürünü üzerine entelektüel birikim oluşturmayı ve bir sanat nesnesi hakkında konuşabilme becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

Temel Armoni

Müzik teorisinin dört temel adımı olan Temel Müzik/Notasyon Bilgileri, Aralıklar, Diziler, Akorları içeren Temel Armoni program 8 hafta sürecek. Program katılımcılara bu dört temel adımı uygulamaya (çalmaya/söylemeye) alt yapı sağlayacak şekilde oturmasını sağlamak ve müzikal okuryazarlık becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

Türk Musikisinde Terkibler

Türk musikisi makam ve terkib anlayışını, gelenekli ve günümüz bakış açısıyla değerlendirerek karşılaştırmalı ele almayı planlayan Türk Musikisinde Terkibler programı ise 16 hafta sürecek. Program, Makam ve Terkib konularında bilgilendirmeyi, makam müziğini gelenekli yönüyle öğretmeyi, Terkiblerin nasıl oluştuğunu ve 200’e yakın terkib hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor.