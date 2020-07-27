Mezuna kalmak ne demek? Mezuna kalmak ne anlama gelir?

YKS 2020 sonuçları 27 Temmuz itibariyle açıklandı ve öğrenciler tercih işleminin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Ancak istediği puanı alamayanlar bir sonraki sınavı bekliyor. Bu isteğini de genelde “mezuna kalmak” durumu olarak tanımlıyor. Peki mezuna kalmak ne demek?

MEZUNA KALMAK NE DEMEK?

Üniversiteye yerleşmek hedefiyle 2020 YKS sınavına giren binlerce genç, karşılaştıkları sonuçlar karsısında sosyal medyadan mezuna kaldıklarını dile getirdi. Mezuna kalmak, öğrencilerin hayal ettikleri veya istedikleri puanı alamayıp kendilerine 1 yıl daha sınava hazırlanmak için verdikleri süredir. Mezundan kasıt da, öğrenci artık mezun olmuş ve lise diploması almıştır. Mezuna kalan öğrenci, kendisine daha çok zaman ayırıp ders çalışma şansı yakalar. Mezuna kalmak genel olarak 1 yıl daha şans verip üniversite sınavına hazırlanmak denebilir.