Mezun ebe, öğrencilere deneyimlerini anlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 21-18 Nisan Ulusal Ebeler Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde çevrim içi (on-line) öğrenci-mezun buluşması etkinliği gerçekleştirdi.

Fakültenin Mezunlar Takibi ve Mezuniyet Komisyonu tarafından düzenlenen etkinliğe, Ebelik Bölümü 2011 yılı mezunu Uzman Ebe Nilüfer Topkara konuk oldu. Google Meet üzerinden Öğr. Gör. Dr. Sümeyye Bal’ın moderatörlüğünde yapılan etkinliğe; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Ebelik Bölümü öğretim elemanları ile ebelik öğrencileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, mezun-öğrenci buluşması etkinliklerinin ve Ulusal Ebeler Haftası’nın önemini vurgulayarak tarihin en kadim mesleklerinden biri olan ebeliğin koruyucu sağlık hizmetlerindeki işlevine işaret etti. Açılış konuşmasının ardından etkinliğin konuğu Uzman Ebe Nilüfer Topkara “Hayal ile Hedef Arasındaki Fark Eylemdir” konulu sunumuyla katılımcılara hitap etti. OMÜ’nün öğrenci-mezun buluşması etkinliği organizasyonunda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Uzman Ebe Nilüfer Topkara sunumunda, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ebelik mesleğinin önemi ve rolünden bahsetti. Konuşmasında modern ebelik üzerinde duran Uzman Ebe Topkara, meslekte farklı ve geniş boyutlara ulaşan bakım hizmetlerinin ebelere yeni roller yüklediğini dile getirdi. Sunumun ardından öğretim üye ve elemanları ile öğrencilerin sorularına yer verildi.

Uzman Ebe Nilüfer Topkara, etkinliğe ev sahipliği yapan OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Ebelik Bölüm Başkanlığı, etkinliği düzenleyen Bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Genel bir değerlendirme sonrasında etkinlik sona erdi.