Mesleki eğitimde MEB, ASO ve ATO iş birliği

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) yetkililerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, mesleki ve teknik eğitimle ilgili yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve ASOSEM Müdürü Ruhi Kılıç katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, mesleki eğitim sisteminin öncelikli probleminin cazibe eksikliği olduğunu belirtti. Mesleki ve teknik okullara başlayacak öğrencilerin beceri ve ilgi testlerine tabi tutulması ve buna uygun meslek alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özdebir, bu uygulamayı ASO’ya bağlı tüm okullarda gerçekleştirdiklerini vurguladı. Mesleki eğitimi hem ekonominin ihtiyaçlarını hem de küresel rekabet ve teknolojide meydana gelen eğilimleri dikkate alarak planlamak gerektiğine dikkat çeken Özdebir, “Mesleki eğitim sistemi, çalışma hayatındaki ve sanayinin ihtiyaçlarındaki değişimlere hızlı bir biçimde cevap verebilmelidir. Mesleki eğitim sistemimizin öncelikli problemi cazibe eksikliğidir. Mesleki eğitimde farklı programlar arasında yatay ve dikey geçiş esnekliğinin bulunmaması mesleki eğitimin cazibesini azaltarak ona olan ilginin azalmasına yol açmıştır” dedi.

“Meslekte belli süre çalışan meslek elamanlarının zamanla teknisyen, tekniker ve mühendisliğe kadar kariyer yolu açık olmalıdır”

Mesleki eğitim alanında yüksek vasıflı eleman temininde AB-ECVET sisteminin ülkemizde etkin olarak uygulanması gerektiğini dile getiren Özdebir, “Kalifiye, uzman elaman olmak, meslekte belli bir kıdemle mümkün olmaktadır. Mesleki eğitimde alanda çalışmayı teşvik etmek, uzmanlaşmayı sağlamak için meslekte belli süre kalanların önünün açık olması ve mesleğinde ilerleyebilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle meslekte belli süre çalışan meslek elemanlarının zamanla teknisyen, tekniker ve mühendisliğe kadar kariyer yolu açık olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Mesleki eğitimin güçlenmesini önemsiyoruz ve bu konuda her türlü katkıyı vermeye ve iş birliğine hazırız”

ATO Başkanı Gürsel Baran, mesleki eğitimin öneminin anlaşılmasıyla birlikte son yıllarda meslek liselerine ilginin arttığını kaydederek, “Bu ilgi ve toplumun tüm kesimlerinin çabalarıyla Türkiye son yıllarda mesleki eğitim konusunda önemli mesafeler kat etti. Biz de ATO olarak çeşitli projelere verdiğimiz desteklerle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıyan mesleki eğitimin güçlenmesini önemsiyoruz ve bu konuda her türlü katkıyı vermeye ve iş birliğine hazırız” dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özel de, Bakanlığın 2023 eğitim vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitim alanında çok önemli iyileştirmeler yaptığını anımsattı. Özer, mesleki eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin sanayi ile birlikte yapılması gerektiğini belirterek, “Özellikle sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurularak, iş gücü piyasaları ile uyumlu bir şekilde müfredat ve haftalık ders programlarında güncellemeler yapıldı. Ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirildi. Bu iyileştirmelerle birlikte toplumun mesleki eğitime bakışı olumlu yönde değişti. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitime ilgi artarak devam ediyor. Bizim görevimiz meslek eğitimi çevresindeki sanayiyle, endüstriyle, iş dünyasıyla eşleştirmek. Bu konuda her türlü çalışmayı destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Kızılay Saraçoğlu Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilecek bir binada gençler için inovasyon ve tasarım atölyesi kurulması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.