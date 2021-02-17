Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’nde okullara 176 milyon liralık destek sağlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında bugüne kadar okullara 176 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’nin 2021 yılı ilk performans değerlendirme toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda projenin ilk üç ayında bin okula bin kütüphane kurulduğu, ayrıca 200 milyon liralık bütçenin 85 milyonluk kısmının 2020 yılında kullanılarak, okulların mevcut laboratuvar ve atölyelerinin güçlendirildiği belirtildi. Proje kapsamındaki bin okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildiği, bu nedenle 2020 yılında 50 milyon liralık yatırım yapıldığı kaydedildi. 2021 yılında güçlendirme kapsamında olan okullara 250 milyon TL’lik ödenek tahsis edildiği dile getirilen toplantıda, proje kapsamındaki bin okulda öğretmenlere yönelik ilk yardım, fikri mülkiyet hakları ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri eğitimlerinin de devam ettiği belirtildi.

“Bugüne kadar okullarımıza 176 milyon liralık yatırım yaptık”

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Yardımcısı Özer, "Projeyi 3,5 ay önce başlattık. ’Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje. Şu an her şey takvimine göre ilerliyor. Bugüne kadar okullarımıza 176 milyon liralık yatırım yaptık. Bu toplantıda da projenin 3,5 ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik” dedi.

Ayrıca toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Bakan Danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.