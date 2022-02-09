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Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Yapılan yasal düzenleme ile sağlanan avantajlar, mesleki eğitim merkezlerine ilgiyi artırdı. Düzenleme sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 159 binden yüzde 100’lük artışla 321 bine yükseldi.

Eğitim 09.02.2022, 10:18
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Yapılan yasal düzenleme ile sağlanan avantajlar, mesleki eğitim merkezlerine ilgiyi artırdı. Düzenleme sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 159 binden yüzde 100’lük artışla 321 bine yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. 2021 yılı aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezleri öğrenciler için çok daha cazip hale getirildi. Düzenleme öncesinde 159 bin olan mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, bir buçuk ayda yüzde 100’lük artışla 321 bine yükseldi.

Yasada yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık bin 275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanlar ise yaklaşık 2 bin 125 lira gelir elde edebiliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Bir gün okulda, dört gün işbaşında eğitimin verildiği merkezlerde edinilen deneyim, istihdam oranlarına da yansıyor. Mezunların yüzde 88’i istihdama katılırken, tüm bunlara ek olarak mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.

En fazla öğrenci İstanbul’da

İstanbul’da mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 27 bin 271’e ulaştı. İstanbul’u 15 bin 690 öğrenci ile Ankara ve 14 bin 741 öğrenci ile Gaziantep izledi. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısına göre yapılan sıralamada 14 bin 576 öğrenci ile Adana dördüncü olurken, 13 bin 863 öğrenci ile Hatay beşinci oldu.

En çok tercih edilen alan güzellik ve saç bakım hizmetleri

Mesleki eğitim merkezlerinde en çok tercih edilen alan 65 bin 891 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri olurken, 44 bin 510 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 31 bin 651 öğrenci ile elektrik elektronik teknolojisi üçüncü sırada yer aldı. 30 bin 422 öğrenci ile yiyecek içecek hizmetleri dördüncü ve 18 bin 713 öğrenci ile moda tasarım teknolojisi beşinci sırada yer aldı.

Hedef 1 milyon öğrenci

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. Bu, ülkemizde istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkânları tanıtmak ve tüm gençlerimizin, ailelerin yeniliklerden haberdar olması için kapsamlı bir çalışma başlattık. Kamu spotları hazırladık. Pek çok televizyon kanalında yayımlanıyor. Diğer taraftan 81 ilde yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunuyor. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Özellikle OSB’lerin bu imkândan yararlanabilmesi için tüm OSB’lere mesleki eğitim merkezi kurduk. Bu adımlar kısa sürede öğrenci sayılarına yansıdı. Bir buçuk aylık zaman diliminde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı. 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefimiz var. Mesleki eğitim merkezlerinin hem insan kaynağımızın niteliğinin artmasında hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkı sunacağına inanıyorum. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

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