Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına 5 ayda ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sunulması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 159 binden 502 bine ulaştı. Böylece yıl sonuna kadar 1 milyon vatandaşı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefinin yüzde 50’sine 5 ayda ulaşılmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmaya ve istihdam artışına katkı vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 2021 yılı Aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası mesleki eğitim merkezlerine hem işveren hem de vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 159 bin iken düzenleme sonrası 5 ayda 502 bine yükseldi. Böylece 2022 yılı sonunda mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yüzde 50’sine beş ayda ulaşılmış oldu.

Yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık bin 276 lira, üç yılın sonunda kalfa olanlar da iki bin 126 lira civarında ücret alıyor. Bu ücretlerin tamamı, devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Mezunların istihdam oranları da oldukça yüksek olup yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.

En fazla ilgi, güzellik ve saç bakım hizmetlerine

Mesleki eğitim merkezlerine talepte 73 bin 264 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı birinci, 62 bin 713 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 44 bin 479 öğrenci ile yiyecek içecek hizmetleri üçüncü sırada yer aldı. Elektrik elektronik teknolojisi 37 bin 106 öğrenci ile dördüncü ve moda tasarım teknolojisi 36 bin 169 öğrenci ile beşinci sırada yer aldı.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Aralık 2021’de Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan düzenlemeler sonrası, mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulduğunu ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

“Öğrenci sayısında 5 ay gibi kısa sürede, yüzde 300’ü aşkın bir oranda artış kaydedildi”

Bunun ülke için istihdamı artıracak tarihi bir adım olduğuna işaret eden Özer, “25 Aralık 2021’de yapılan değişikliklerden sonra mesleki eğitim merkezlerine ilgi, inanılmaz derecede arttı. Bu merkezlerdeki öğrenci sayısında 5 ay gibi kısa sürede, yüzde 300’ü aşkın bir oranda artış kaydedildi. 159 bin olan çırak, kalfa sayısı şu anda 500 bini aştı. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, 2022’nin sonuna kadar 1 milyon gencimizi bu mesleki eğitim merkezleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye’nin geleceği açısından stratejik bir mesele olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu merkezler hem genç işsizliğin azaltılmasında hem de mesleki eğitimin güçlenmesinde çok kritik işlev görecek“ ifadelerine yer verdi.

Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Özer, sürece emek veren çalışma arkadaşlarına ve 81 il milli eğitim müdürüne teşekkür etti.