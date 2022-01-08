Mesleki eğitim merkezilerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 artış gösterdi

2021 yılı Aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 159 binden yüzde 57’lik artışla 250 bine yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmaya ve istihdam artışına katkı verme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan birinci değişikliğe göre mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. İkinci değişiklik ile de üçüncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin üçte birinden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi.

En fazla artış İstanbul, Ankara ve Adana’da

Mesleki eğitim merkezlerine en fazla ilgi İstanbul’da gerçekleşti. Düzenleme öncesi mesleki eğitim merkezlerinde 13 bin 722 öğrenci olan İstanbul’da bu sayı, 22 bin 34’e yükseldi. 8 bin 312 öğrenci artışının gerçekleştiği İstanbul’u 5 bin 43 öğrenci artışı ile Ankara ve 4 bin 548 öğrenci artışı ile Adana izledi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. Artık mesleki eğitim merkezleri hem işverenler hem de kısa sürede işgücü piyasasına geçmek isteyen gençler için çok cazip bir model hâline geldi. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Bu cazibe hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı. Tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezleri ve irtibat noktalarının kurulumlarını da tamamladık. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli bir fırsat mesleki eğitim merkezleri üzerinden ortaya çıkmış oldu. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”