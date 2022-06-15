Mesleki eğitim kurumları 74 ürünün seri üretimine geçmeye hazırlanıyor

Mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından üretilen tescilli ürünlerden 1’i patent, 3’ü tasarım ve 70’i marka olmak üzere 74’ü, talepte bulunan firmalarca satın alındı. Mesleki eğitim kurumları, tescilli yerli ve milli ürünlerini satın alan firmalar için seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri ve sınai mülkiyet bilincinin oluşturulması, özgün ürün, proje ve tasarımların tescil edilerek ticarileşmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yeni bir aşamaya gelindi. Türkiye genelinde 2021 yılında mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından 470 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılırken, 2022 yılının ilk beş ayında bin 490 ürün ile başvurularda geçen yılın tüm aylarına göre 3 kattan fazla artış sağlandı. Mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından üretilen tescilli ürünlerden 1’i patent, 3’ü tasarım ve 70’i marka olmak üzere 74’ü, talepte bulunan firmalarca satın alındı. Mesleki eğitim kurumları, tescilli yerli ve milli ürünlerini satın alan firmalar için seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Mesleki eğitimin firmalarca talep edilerek ticarileşen ilk patentli ürünü Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi tarafından üretilen “demir boru kelepçelerini duvara sabitleme aparatı” oldu.

Bu dönemde mesleki ve teknik eğitimde fikri mülkiyet çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yeni açılımlarla yeniden Türkiye’nin umudu haline gelen mesleki eğitime yaptığımız yatırımların ülke ekonomisine böylesine güzel geri dönüşü olması bizi çok mutlu ediyor. Tescil alan ürünlerin ticarileşmesi, katma değer üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlarımızla birlikte mesleki ve teknik eğitimin kalitesini geliştirmek için de büyük önem taşıyor. Tescilini aldığımız 475 üründen 74’ü firmalarca satın alındı. Mesleki eğitimde geliştirdiğimiz farklı ürünlerle ilgili pek çok talep de beklemede. Ürünlerin seri üretimi yapılarak ekonomide yerini almasının yanı sıra bu satışlardan elde edilen gelir de mesleki eğitim kurumlarımıza katkı sağlayacak” dedi.