Meslekî ve teknik eğitime BUÜ vizyonu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversite-Sanayi işbirliğinin temelini oluşturan mesleki ve teknik eğitim konusunda yürütülen çalışmaları yeniden ele almaya hazırlanıyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz önderliğinde oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısında üniversitede yürütülen meslekî ve teknik eğitimin temel hususları görüşüldü.

BUÜ Meslekî ve Teknik Eğitim Vizyonu Çalışma Grubu Üyesi akademisyenler ve Tuncer Hatunoğlu’nun hazır bulunduğu programda konuşan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi işbirliğinde yeni bir döneme girdiklerini ifade etti. İş birliğinin sadece teknik alanda kalmayarak, sosyal bilimleri de içine alarak genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Üniversite-Sanayi işbirliğinin bir kültür değişimi olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Hedeflerimiz ve projelerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Üniversitemize, akademisyenlerimize ve bu kentin duyarlı iş dünyası temsilcilerine güveniyoruz. Değişim ve dönüşüm için önce kendimize odaklandık. Üniversite-Sanayi işbirliğinde gerçek anlamda yol alabilmek adına ilk olarak Üniversitemizdeki mesleki ve teknik eğitim konusunu çok daha uygun hale getirmeliyiz. Sanayicinin, iş dünyasının isteklerini ve beklentilerini doğru şekilde analiz edebilmeli ve beklentiler ışığında eğitimlerimizi geliştirmeliyiz. Bütün bu hedefle oluşturduğumuz Mesleki ve Teknik Eğitim Vizyonu Çalışma Grubu’nun öncelikle doğru bir yol haritası çizeceğine inanıyorum. Ardından bu yol haritasına birebir uyarak ve uygulayarak zaman içinde bir kültürel dönüşüm gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Orhaneli MYO Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın’ın koordinatörlüğünü yaptığı BUÜ Meslekî ve Teknik Eğitim Vizyonu Çalışma Grubu toplantısında BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Hatunoğlu, Endüstri 4.0 karşısında sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı profiline dair ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başkanlığındaki ilk toplantı, kurul üyelerinin konuya ilişkin atılacak somut adımlara ilişkin değerlendirmeleri, bir sonraki toplantının gündemi ve gündeme dair yapılacak hazırlıkların belirlenmesi ile sona erdi.