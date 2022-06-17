Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Siverek’te karne dağıttı

Daha önce Siverek’te görev yapan Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Siverek’te karne dağıtım programına katıldı.

Bir dizi çalışma ve ziyaretler için Şanlıurfa’ya gelen Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, 2000 ile 2004 yılları arasında görev yaptığı Nesibe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen karne dağıtım programına katıldı. Genel Müdür Şener, başarılı olan öğrencilerin karnelerini bizzat kendisi verdi. Öğrencileri başarıları nedeniyle kutlayan Şener, öğrencilere yaşam boyunca başarı temennisinde bulundu.

Törene Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile birlikte, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, daire başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu öğretmen ve öğrenciler katıldı.