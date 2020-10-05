Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu

Afyonkarahisar’da mesleki ve teknik okulun geliştirdiği 1 milyon liralık proje Zafer Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında kurulacak atölyede hem okul öğrencileri eğitim görerek donanımlı birer teknik personel olurken hem de dışarıdan gelen ancak belli bir vasfı olmayan kişiler kurulacak günümüz sanayisine yanıt verecek nitelikte teknolojik atölyede aldığı eğitimle meslek sahibi olacak.

Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin geliştirdiği 1 milyon liralık proje iş arayanlara umut oldu. 14 ay sürecek projenin bütçesinin yarısı Zafer Kalkınma Ajansından karşılanacak ve proje kapsamında öğrenci, veli ve sanayicilerin dahil olacağı Endüstri 4.0 bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda öğrenciler ve dışarıdan başvuran kişiler sanayi alanlarında aranan nitelikte birer personel olacak.

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü İbrahim Çakal, “Öncelikle bu proje ile öğrencilerimizin mesleki noktalarını, modüler noktalarını ve müfredatlarındaki konuları, oluşturulan proje kapsamındaki donanımlı atölyelerde ve gerekli malzemelerle tekrar öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz. Ayrıca hiç işi olmayan, mesleği olmayan ama mesleğe yatkın olan insanlarla irtibat kurmak yöntemi ile onları da okulumuza teşvik ederek, onlara mesleği kazandırma, onları da bu imkânlardan yararlandırmak suretiyle hem iyi bir meslek sahibi etme, hem de imkânlarımız oldukça onlara da istihdam ile ilgili bir çabamız olacaktır” diye konuştu.

“Bütçenin yarısını Zafer Kalkınma Ajansı karşılayacak”

Proje bedelinin 1 milyon lira olduğunu ve 14 ay süreceğini belirten Okul Müdürü Çakal, “Proje süremiz 14 aydır. Projenin toplam bedeli 1 Milyon TL’dir. Bu rakamın yarısı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından, diğer yarısı ise okulumuz tarafından karşılanacaktır” dedi.

Proje kapsamında meslek öğrenmeye yatkın olan kişilerin burada meslek sahibi olacağının altını çizen Çakal, “Elbette işsiz vatandaşlar içinde bu proje bir iş imkânı oluşturacak. Proje kapsamında bu da önemli bir detaydır. Bir bütün olarak okulumuza gelen öğrencilerimiz, geldikleri noktalar itibariyle köy, kasaba, ilçe merkezleri ve Afyonkarahisar Merkez den geliyorlar. Öğrencilerimizin velileri ile olan iletişimimiz de çok iyi olduğu için, onlar sayesinde de bu açıdan her türlü şartları taşıyan ve mesleki öğrenmeye yatkın olan kişilerle de irtibat kuracağız” dedi.

“Meslek öğrenmek isteyen insanlar için güzel bir fırsat”

Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Öğretmeni Aydın Liman, proje kapsamında öğrenciler ve yakın çevredeki işçilere eğitimler verileceğini kaydetti. Liman, “Teknik okul üretimde Endüstri 4.0 ile tanışıyor isimli projemiz Zafer Kalkınma Ajansının 27 adet projesinden bir tanesidir. Aynı zamanda yüksek puanla seçilmiş bir projedir. 14 ay sürecek bu proje kapsamında amacımız, donanımlı atölyeler oluşturmak ve bu kapsamda öğrencilerimize ve yakın çevremizdeki işçilere eğitim vermektir. Endüstri 4.0 adına birçok deney setinden oluşan, mikro işlemcilerden başlayıp, robot kola kadar eğitim setlerimiz bulunuyor. Bu proje kapsamında birçok atölyelerimiz olacağı için daha birçok projemizde eğitimlerimiz arasında yerini alacak. Proje; öğrencilerimiz ve meslek öğrenmek isteyen insanlar için güzel bir fırsat olacaktır” diye konuştu.