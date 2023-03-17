Meslek lisesinde üretildi, Muğlalı kadınlar dokudu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde genç-işsiz kadınlara yönelik mesleki eğitim-gelişim çerçevesinde dokuma öğretilirken, kullanılan tezgahlar meslek lisesinde üretiliyor.

Muğla yöresinde kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarının yaşatılması, geliştirilmesi ve ev kadınlarına istihdam sağlanması amacıyla Menteşe Kaymakamlığınca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi yürütülüyor. Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL bölümü öğrencileri ve öğretmenleri 60 adet dokuma tezgahı üretti.

Kaymakamlık tarafından yürütülen “Kadınlar Üretiyor Menteşe Kazanıyor Projesi” Menteşe ilçesine bağlı mahallelerde yaşayan genç-işsiz kadınlara yönelik mesleki eğitim-gelişim çerçevesinde dezavantajlı kadınlar için istihdam köprüsü oluşturma hedeflendi. Bu sayede bölgede yaşayan 50 kadına gelir seviyelerinde artış sağlayarak ekonomik seviyelerini artırmayı ve ülke ekonomisine kazandırılması sağlandı. Projede kullanılan tezgahlar meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından üretildi.

Bu tezgahlarda kadınlara verilen 208 saatlik dokuma eğitimi sonrasında, dokunan kumaşlardan çeşitli ürünlerin tasarımı yapılıyor. Tasarlanan ürünler Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye Datça ve Akyaka destinasyonlarına gelen turistlere satılarak kadınlara gelir kapısı haline geldi.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Meslek Lisesi Müdürü Hamit İzdaş yaptığı açıklamada, "Menteşe Kaymakamlığımızın ’Kadınlar Üretiyor Menteşe Kazanıyor Projesi’ çerçevesinde sayın kaymakamımızın himayelerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile bu projedeki tezgahları meslek lisemizde ürettik. Bu projeyi hayata geçirirken Muğla’nın köylerindeki tezgahları tek tek arkadaşlarımız hocalarımız ile incelediler. Hepsinden iyi tarafını aldık ellerindeki tezgahları inceledik ve en iyi verimi elde edilecek olan tezgahlarımızı hocalarımız ile birlikte ortaya çıkardık. Tezgahımız hem el çözgüsü hem dokuma yapabilen Türkiye’deki sayılı tezgahlardan bir tanesi oldu. Artık kadınlarımız evlerinde dokuma tezgahları ile üretim yapıyorlar ve kazanç sağlıyorlar. Bu projeyle ülkemizde bu tezgahların yaygınlaşması ihtimalini biz öngörüyoruz" dedi.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Meslek Lisesi öğrencisi Erkan Karakoç ise, "45 arkadaşımız ile birlikte dokuma tezgahı yaptık Muğla’daki işsiz bayanlar için bu tezgah sökülüp takılabiliyor. Karaçam ağacından yapıldı bu sayede işsiz kadınlar evlerinde kazançlarını sağlıyor" ifadesini kullandı.