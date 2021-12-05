banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe evinde dört köşe
Fenerbahçe evinde dört köşe
Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı
Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı
Üsküdar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine büyük destek
Üsküdar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine büyük destek
Gustavo 36 gün sonra 11’de
Gustavo 36 gün sonra 11’de

Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi

Kastamonu, Çankırı, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerindeki meslek lisesi öğrencilerinden oluşan 14 takımın projeleriyle yarıştığı “Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" sona erdi.

Eğitim 05.12.2021, 22:15
Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi

Kastamonu, Çankırı, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerindeki meslek lisesi öğrencilerinden oluşan 14 takımın projeleriyle yarıştığı “Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mesleki Eğitim Teması kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Kastamonu, Çankırı, Sinop illerini kapsayan TR82 ve Bartın, Zonguldak ve Karabük illerini TR81 bölgeleri il milli eğitim müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu", 2021 yılı programı takımların jüri sunumlarının ardından düzenlenen törenle sona erdi. “Vocathlon” kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı 3 proje ise yapılan değerlendirme neticesinde başarılı bulundu. 14 takımın katıldığı programda hazırlanan projelerden Sinop Boyabat ilçesinden Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Parlayan Yıldızlar takımının hazırladığı “Bebek Arabası Otomatik Fren Kiti” projesi birinci olurken, Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Tarım takımının hazırladığı “Çok Amaçlı Çapa Motoru” projesi ikinci oldu. Yapılan değerlendirme sonunda üçüncülüğe ise Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beyaz Melekler takımının “Hasta Destek Sistemi (HDS)” projesi layık görüldü.

Öğrenciler ödüllerini aldı

3- 5 Aralık 2021 tarihlerinde Ilgaz dağında gerçekleştirilen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu” kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarının tamamlanmasıyla takımlar hazırladıkları projelerin sunumunu jüri karşısında yaptı. Sunumlar sonrasında jüri tarafından yapılan değerlendirmede en başarılı projeler belirlenerek ilan edildi. Ilgaz Dağı’nda düzenlenen törene Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Çankırı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kâmil Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Planlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya, mentörler ile T82 ve TR81 Bölgesi illerinin mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Projelerine destek sağlanacak

Törende başarılı bulunan ilk üç takıma madalya ve plaketler takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca başarılı projelere Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki üniversitelerin Teknoloji Geliştirme Merkezlerindeki kuluçka merkezlerinde proje geliştirme ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ulusal çapta çalışmalarıyla öne çıkan kurumlara tecrübe ziyaretleri ve ulusal projelere katılım desteği sağlanacak.

"70 öğrenci yarıştı"

Programla ilgili bilgi veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu’nun Türkiye’de ilk defa meslek liselerine yönelik düzenlenen tek girişimcilik programı olduğunu ifade ederek, “2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları için mesleki eğitim tema olarak seçilmişti. Bu anlamda kalkınma ajansları bölgelerinde mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik bir dizi faaliyetler yürüttü. Biz de Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Bölgemizde ‘Vocathlon’ ismini verdiğimiz Mesleki Girişim Maratonu’nu başlatmış olduk. 2019 yılında Kastamonu’da pilot olarak başlattığımız programda 5 tane takımımız vardı. 2020 yılında Çankırı ve Sinop illerimizin de dahil edilmesiyle 10 takım yarıştı. Bu yıl da bölgemizi genişleterek Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’mız ile Bartın, Karabük ve Zonguldak illerimizi dahil ettik. Böylece 6 ilden 14 takım yarıştı. Her takımda 5 öğrenci olmak üzere toplam 70 öğrenci ve onlarla birlikte 14 öğretmen programa katıldı. 10 mentörümüz, sürekli onlara mentorluk hizmeti sağladı” dedi.

“Fikirlerini başarılı bir girişime dönüştürebilmeleri için takibini yapacağız”

Öğrencilerin program sayesinde kendi meslek disiplinlerini kullanarak çözüm önerisi getiren projeler ürettiklerini de kaydeden Genel Sekreter Genç, “Takımlarımızın sunumlarından da gördük ki genellikle iş fikirleri, çevrelerinde gördükleri sorunların çözümü üzerineydi. Bu program mesleki eğitimdeki öğrencilere yönelik bir girişimcilik öğrenme programı. Hem mesleki eğitimi hem de girişimciliği bir araya getiriyor. Onlar kendi meslek disiplinlerini de kullanarak sorunlara çözüm üretiyorlar. Teknolojiyi de dikkate alarak bu iş fikirlerini geliştirmeye gayret ettiler. Güzel iş fikirleri olduğunu gördük. Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu, Türkiye’de ilk defa meslek liselerine yönelik düzenlenen tek girişimcilik programı. Biz önümüzdeki yıllarda bu programı ve bölgemizi genişleterek yaygınlaştırma hedefi içinde olacağız. Burada sunumlarını yapan takımlarımız arasından seçilen takımların da fikirlerini başarılı bir girişime dönüştürebilmeleri için takibini yapacağız. Yatırımcılarla buluşturup kurum ve kuruluşlardan destek alacağız. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. Biz bu programı bir maraton olarak düşünüyoruz. Programımız bir başlangıç. Bundan sonra gençlerimiz girişim serüvenine başlamış olacaklar. Biz inanıyoruz ki burada atılan temeller, ileride daha büyük azimle onların girişim yapmalarına yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“Vocathlon’u diğer bölgelerimize de yaymak istiyoruz”

Program hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç ise, “Bu proje, bizim 3 yıldır gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Mesleki eğitimdeki gençlerimizi, girişimcilik yolculuklarında desteklemek amacıyla çalışmamızı başlattık. Mesleki eğitim, geçtiğimiz yıllarda yıl temamızdı. Yani, mesleki eğitimde gençlerimizi desteklemek için Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çok kıymetli çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaların devamı olarak mesleki eğitimdeki gençlerimizin daha fazla sorgulayarak, ihtiyaçları analiz ederek ve bunlara çözüm üretmesi ile bunları ekonomik olarak hayata geçirebilmesi için çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yarışmamız bunun çok güzel bir örneği. Daha önce bu bölgemizde yaptığımız bu çalışmayı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını ekleyerek genişlettik. Diliyoruz ki bu çalışmanın örneğini, diğer bölgelerimizde önümüzdeki yıl genişleteceğiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Osasuna 16 21
9. Athletic Bilbao 15 20
10. Espanyol 16 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8