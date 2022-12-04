Meslek lisesi öğrencileri çikolatada marka olmak istiyor

Hatay’da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle "Benlim" markasıyla çikolata üretiyor. Ayda 1 ton çikolata üretimi hedeflenirken, öğrenciler aynı zamanda meslek öğreniyor.

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, pandemi döneminde ürettikleri temizlik malzemelerinin yanı sıra temmuz ayından itibaren çikolata üretimine de başladı. İlk olarak kısıtlı imkanlarla elle üretilen çikolata, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kazandırılan atölyede artık profesyonelce imal ediliyor. Susamlı, fındıklı, kömbe ve kabak tatlısı aromalı olmak üzere 4 çeşit yapılan çikolata üretiminde 120 öğrenci ve 5 öğretmen çalışıyor.

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Çalışkan, temperleme makinası ile seri üretime başladıklarını ve ayda 1 ton üretim hedefleri olduğunu belirterek, “Okulumuzda özellikle kimya alanında pandemi sürecinde toplamda 1 ton 250 kilogram üretimimizle ülkemize, ilimize hizmet verdik. Bu üretimlerimizle kamu kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza hijyen ve temizlik sağladık. Bunun yanı sıra çikolata üretimimize temmuz ayında başladık. Öğrenci ve öğretmenlerimizin yerel imkanlarla başladığı bu girişimde daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri ile temperleme makinamızı aldık ve bu makine ile seri üretime başladık. Online satış sitesi ile ülkemiz geneli tüm vatandaşlarımıza hem temizlik ürünlerimizi hem de çikolata üretimimizi hizmet olarak sunduk. Şu anda ayda 1 ton civarında çikolata üretimi hedefliyoruz. 120 öğrenci ve 5 öğretmenimizle bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

Yiyecek İçecek Bölümü öğrencilerinden İdal Atay, hayalinin ileride çikolata imalathanesi kurmak olduğunu belirterek, “Okulumuzda çok farklı üretimler öğreniyoruz. Şu anda da çikolata üretimini öğreniyoruz. Çok çeşitli çikolatalar yapıyoruz. Kabak tatlısı aromalı, fıstıklı, karamelli, çilekli gibi çeşitlerimiz var. Okulumdan mezun olduğumda bir yerde çalışmak istediğimde oraya çikolata üretimini bildiğimi söyleyerek bu işi yapmak istiyorum. İleride de tabii imalathane kurmak istiyorum, böyle bir hayalim var” dedi.