Meslek liselerinin 2022 yılı ilk iki aylık üretim kapasitesi yüzde 200 arttı

Mesleki ve teknik eğitimde 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları döner sermaye geliri, 2021 yılının ilk iki ayına göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin TL’ye yükseldi. MEB, 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamındaki üretimden 1,5 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor. 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 503 milyon 197 bin 847 TL olarak gerçekleşmişti. Mesleki eğitim, 2021 yılında bir önceki yıla göre gelirini yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin TL’ye çıkardı.

Bu kapsamda 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları gelirler toplamı ise 2021 yılının ilk iki ayına göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin TL’ye yükseldi. Millî Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamındaki üretimden 1,5 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyor.

"2022 yılında hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak"

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. 2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. 2022 yılının ilk iki ayının sonuçları, bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin liraya yükseldi.”

En fazla gelir İstanbul, Ankara ve Gaziantep’ten

2022 yılının ilk ayında üretimden en fazla gelir elde eden ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu bildiren Özer, “2022 yılı Ocak ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 16,7 milyon lira, Ankara 15 milyon lira ve Gaziantep 13,3 milyon liralık gelir elde etti” değerlendirmesini yaptı.

Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye birincisi

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 4 milyon 642 bin TL’lik üretimle Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 milyon 795 bin TL’lik üretimle ikinci ve Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 3 milyon TL’lik üretimle üçüncü oldu.

Bakan Mahmut Özer, bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.