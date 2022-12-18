Meslek liselerinden ülke ekonomisine 2 milyar TL katkı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, döner sermaye işletmesi gelirini bir önceki yıla göre yüzde 176 artırarak 1 milyar 955 milyon liraya yükselten mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yeni bir rekor kırdığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi çerçevesinde 2022 yılının ilk 11 aylık döneminde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 176 oranında artırarak 707 milyon 709 bin liradan 1 milyar 955 milyon liraya yükselterek, yeni bir rekor kırdığını kaydetti. Özer, döner sermaye çerçevesinde elde edilen bu gelirden öğrencilerin de 94 milyon 332 lira pay aldığını söyledi. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren bir mesleki eğitim sistemi ile Türkiye’yi eğitimde çok daha ileri noktalara taşımayı amaçladıklarını belirten Bakan Özer, “Geçmişte katsayı uygulamaları gibi müdahaleler, meslek liselerinin itibar kaybına uğramasına yol açmıştı. Yaptığımız iyileştirmelerin çok boyutlu olması, kısa sürede sonuç almamıza katkı sağladığını görmek bizi son derece mutlu ediyor. Düşünün, bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği meslek liseleri, şimdi elde ettikleri üretimden 2 milyar lira gelirle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapıya dönüştü” dedi.

“Meslek liseleri yaptıkları üretimden önemli oranda gelir elde etti”

Bakan Özer, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim-istihdam çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Meslek liseleri yaptıkları üretimden bu ay önemli oranda gelir elde etti. Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021 yılının ilk 11 aylık geliri 707 milyon 709 bin lira iken, bu miktarda yüzde 176 oranında artış sağlanarak 2022 yılının ilk 11 aylık gelir toplamları 1 milyar 955 milyon liraya, yaklaşık 2 milyar liraya ulaştı. Bakanlık olarak bizim 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı, zaten hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini geçen ay aşmıştık.”

Meslek lisesi öğrencileri elde edilen gelirden 94 milyon 332 bin lira pay aldı

Bakan Özer, döner sermaye çerçevesinde elde edilen bu gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığına dikkati çekerek, “Bu üretim hem öğrencilerin öğrenme süreçlerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu bağlamda 2022 yılının ilk 11 ayında elde edilen 1 milyar 955 milyon liralık gelirden öğrencilerimiz 94 milyon 332 bin TL; öğretmenlerimiz de 206 milyon 608 bin TL olmak üzere toplam 301 milyon lira pay aldı” diye konuştu.

Gelirini en fazla artıran ilk beş il

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi çerçevesinde 2021 ve 2022 yılındaki 11 aylık dönemde üretimden elde ettikleri geliri en fazla olan ilk beş il hakkında bilgi veren Özer, "İstanbul, gelirini bugün itibarıyla 228 milyon 638 bine; Ankara, gelirini 199 milyona yükseltti. Gelirini 163 milyon liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 129 milyon lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 83 milyon liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı" dedi.

Gelirini en fazla artıran ilk üç okul

Bakan Özer, bu dönemde döner sermaye işletmesi çerçevesinde en fazla gelir elde eden ilk üç okulun ise sırasıyla Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi-Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkâmil-Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu söyledi.

Öte yandan en fazla gelir elden eden ilk üç okul, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekân

tasarımı, metalürji teknolojisi, plastik teknolojisi, tekstil teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında üretim yaptı. Döner sermaye işletmesi çerçevesinde en fazla gelir elde eden ilk beş alan ise sırasıyla kimya teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, moda tasarım teknolojileri alanı oldu.