Meslek liselerinden 8 ayda ekonomiye 1 milyar 75 milyon lira katkı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye işletmesi çerçevesinde 2021 yılının ilk sekiz ayına oranla yüzde 243 gelir artışı sağlayıp, 2022 yılının ilk sekiz ayında 1 milyar 75 milyon lira gelir elde ederek yeni bir rekora ulaştığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine yönelik atılan adımların yanı sıra yapılan yasal değişiklikler sayesinde meslek liselerinin hem beşeri hem de ekonomik açıdan meyvelerini güçlü bir şekilde vermeye devam ettiğini söyledi. Özer, bu bağlamda mesleki eğitimde döner sermaye çerçevesinde gerçekleştirilen üretimlerden elde edilen gelirde 2021 yılına kıyasla 2022’nin ilk sekiz ayında rekor bir artış sağlandığını belirtti.

İlk sekiz aydaki gelir 1 milyar 75 milyon lirayı aştı

Mesleki eğitimdeki dönüşümlerde önceliğin eğitim, üretim ve istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu vurgulayan Bakan Özer şunları kaydetti:

"Bu anlamda attığımız adımlardan biri de döner sermaye çerçevesinde meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. Buna göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın 2021 yılının ilk sekiz aylık toplam geliri 312 milyon 908 bin lira iken, bu gelir 2022 yılının ilk sekiz ayında yüzde 243 oranında artışla 1 milyar 75 milyon lirayı aşarak yeni bir rekora ulaştı."

En fazla gelir İstanbul, Ankara ve Gaziantep’ten

Üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu belirten Bakan Özer, "Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sekiz ayda yaptıkları üretimlerden İstanbul 117, Ankara 105 ve Gaziantep ise 91 milyon lirayı aşkın gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde İstanbul 41, Ankara 31 ve İzmir yaklaşık 15 milyon lira gelir sağlamıştı" dedi.

En fazla geliri Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi MTAL elde etti

Bakan Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 25 milyon 255 bin liralık üretimle Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 22 milyon 90 bin liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de 21 milyon 383 bin liralık üretimle üçüncü olduğunu kaydetti. 2022 yılının ilk sekiz ayında en fazla gelir elden eden ilk üç okulun "yiyecek içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı" alanlarında üretim yaptığını bildiren Özer, yiyecek içecek hizmetlerinde 256 milyon 794 bin, mobilya ve iç mekan tasarımında 207 milyon 487 bin, konaklama ve seyahat hizmetlerinde 126 milyon 198 bin, kimya teknolojisinde 87 milyon 510 bin ve bilişim teknolojilerinde 68 milyon 765 bin lira gelir elde edildiğini belirtti. Bakan Özer, bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, tüm il müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.