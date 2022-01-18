Mersin’in Gülnar ilçesinde eğitime ara verildi

Mersin’in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”Kar yağışı sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü Gülnar ilçemizde (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu hariç) yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.