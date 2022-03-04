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Mersin’deki okullarda deprem tatbikatı

Mersin Valiliği koordinesinde kentte bulunan bin 261 okulda eş zamanlı olarak ’Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Eğitim 04.03.2022, 13:15
Mersin’deki okullarda deprem tatbikatı

Mersin Valiliği koordinesinde kentte bulunan bin 261 okulda eş zamanlı olarak ’Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün duyurduğu tatbikat bugün gerçekleştirildi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’deki tüm okullarda ’deprem’ tatbikatı yapıldı. Yusuf Bayık İlkokulunda gerçekleştirilen tatbikata Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile il protokolü ve tatbikatta yer alan kurumlar katıldı. Tatbikat öncesi gazetecilere açıklamalarda buluna Vali Su, bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de deprem tatbikatı yapıldığını söyledi. Afetlerin dünyanın her yerinde olabileceğini vurgulayan Su, "Önemli olan afetlere hazırlıklı olmak. Bu çerçevede bizde ülkemiz genelinde İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm paydaşlarla beraber afetlere hazırlık konusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı ’eğitim’ yılı ilan edilmişti. Biz bu anlamda ilimiz genelinde 1 milyon 45 bin vatandaşımıza ulaştık ve eğitimler gerçekleştirdik. Bu yılda tatbikat yılı olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçeve de ilimiz genelinde bin 261 okulumuzda 398 bin öğrencimiz ve öğretmenlerimizle deprem tatbikatını aynı anda gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Afetlere hazırlıklı olmanın çok önemli olduğunun altını çizen Su, "Eğitimi verdik ama tatbikatlar da çok önemli. Çünkü o refleksi, o beceriyi kazanmamız gerekiyor. Bu çerçevede de bütün tatbikatlarımızı bu yıl boyunca da sürdürmüş olacağız. Temennimiz bir afet olmasın ama muhtemel afetlerde de mutlaka bu konuda vatandaşlarımızın, çocuklarımızın bilinçli olması çok önemli. Bu hafta da zaten Deprem Haftası. Bundan dolayı da deprem tatbikatını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Katılan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuklar çök, kapan hareketini yaptı

Konuşmaların ardından tatbikata geçildi. Tatbikat gereği okulun zili çaldı ve deprem olduğu anonsu yapıldı. Bunun üzerine sınıflarda bulunan öğrenciler ve öğretmenler hemen sıra ve masalarının yanında çök, kapan hareketini yaptı. Yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz bekleyen öğrenciler, daha sonra çalan ikinci zille beraber elleri başlarının üstünde hızlı bir şekilde okuldan tahliye edildi. Koşar adımlarla okulun bahçesin çıkan çocuklar, öğretmenlerin etrafından yuvarlar daire yaparak beklemeye başladı. Ardından öğretmenler tek tek öğrencileri kontrol ederek, eksik olup, olmadığına baktı. Bu sırada dışarıya çıkan ve görevli olan bir grup öğrenci de çadır kurdu. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatın ardından Vali Su, öğrencilerin tek tek yanına giderek, tebrik etti.

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