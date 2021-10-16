Mersin Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak: Son başvuru 28 Ekim!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Son başvuru 28 Ekim'de olarak belirlendi.

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