Mercedes-Benz Türk’ten üniversite öğrencilerine destek

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Mercedes-Benz Türk ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin “CO-OP Eğitim Modeli” kapsamında 2009 yılında başlattığı iş birliği bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencilerine, ticari araç mühendisliği başlığı ile kamyon ve otobüs ürünleri hakkında temel bilgiler, ürün geliştirme süreçleri ve mühendisliği konusunda güncel bilgiler sunuluyor. Mercedes-Benz Türk uzmanları tarafından sektörel ihtiyaçlar, yeni gelişen alanlar ve trendler göz önüne alınarak hazırlanan ders içerikleri, Mercedes-Benz Türk’ün üst düzey yöneticileri tarafından veriliyor.

İş birliği kapsamında öğrencilere ders vermeye devam eden Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca; “Mercedes-Benz Türk ailesi olarak ‘üniversite & endüstri’ iş birliğinin bir parçası olmaktan büyük keyif alıyoruz. Bu sayede ticari araçları geliştirmedeki tutkumuzu ve teknolojilerimizi genç nesiller ile paylaşıp onların ilgi ve heyecanlarına ortak oluyoruz.” dedi.

CO-OP Eğitim Modeli kapsamında son yıllarda artan değişimin hızı, ticari araç mühendisliği konusunda yeni gelişen alanlar ve güncel konular, öğrencilere ders olarak ulaştırılıyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ziyaretini de içeren program ile öğrencilere ticari araç üretimini görme olanağı da sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk’ün CO-OP Eğitim Modeli çerçevesinde 9 dönemdir verdiği derslerde toplamda 250’nin üzerinde öğrenci derslere katılım gösterdi. Program, 2021-2022 eğitim yılında da yeni mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlıyor ve ilham vermeye devam ediyor. 2020 yılında pandemi nedeniyle ilk defa tamamen dijital ortama taşınan programın bu yıl dijital hibrit başlayan derslerin kapsamında Hoşdere fabrika ziyaretimizi gerçekleştirdik ve bundan sonraki derslerimizi Beşiktaş kampüsünde yüz yüze olarak devam ediyoruz.