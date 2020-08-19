Mercedes-Benz Türk “Yaz Staj Programı” online olarak başlıyor
Mercedes-Benz Türk, üniversitelerde okuyan gençlerin profesyonel hayata entegrasyonunu sağlama amacıyla oluşturduğu zorunlu yaz dönemi staj programı, Summer Stars, bu sene online olarak gerçekleştirilecek.
Mercedes-Benz Türk’ün, gençlerin yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla ilgili önemli deneyimler edinmesini sağlayan yaz staj programı olan “Summer Stars”, bu yıl online olarak yapılacak. 7.500’den fazla başvuru arasından seçilen stajyerler, Mercedes-Benz Türk çalışanlarıyla gerçekleştirecekleri çalışmalar ve çeşitli eğitimler ile kariyer yolculuklarına yeni bir adım atacaklar.
Mercedes-Benz Türk’ün uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler, yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatı bulacaklar. Mercedes-Benz’in sağlam dijital alt yapısı sayesinde sunulan bu program çerçevesinde vaka çalışmaları, mentorluk oturumları, ilişki geliştirme toplantıları ve proje sunumları gibi birçok faaliyet online ortamda gerçekleştirilecek. Mercedes-Benz bünyesinde çalışan, alanında uzman yöneticiler, çeşitli webinarlar aracılığıyla deneyim ve bilgilerini stajyerlere aktaracaklar.
Bilgi Teknolojileri, Üretim, Otobüs-Kamyon Geliştirme, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Pazarlama & Satış, Finans & Muhasebe ve İş Geliştirme gibi bir çok departmanda staj imkânı sunulan program, 4 hafta boyunca devam edecek. Böylece Mercedes-Benz Türk Summer Stars programına bu yıl online olarak 55 öğrencinin katılımı sağlanacak. Ayrıca pandemi döneminde staj bulmakta zorlanan öğrencilere yönelik hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Programı da bu proje kapsamında Mercedes-Benz Türk tarafından destekleniyor.
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