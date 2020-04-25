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MentalUP’ın üye sayısı 5,5 milyon kişiye ulaştı

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, uzaktan eğitim döneminde de çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor. Bu dönemde 500 bin yeni abone edinerek 5,5 milyon kullanıcıya ulaşan MentalUP, üyelik ücretlerinde de yüzde 30 indirim yaptığını açıkladı.

MentalUP’ın üye sayısı 5,5 milyon kişiye ulaştı

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, uzaktan eğitim döneminde de çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor. Bu dönemde 500 bin yeni abone edinerek 5,5 milyon kullanıcıya ulaşan MentalUP, üyelik ücretlerinde de yüzde 30 indirim yaptığını açıkladı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:23
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MentalUP’ın üye sayısı 5,5 milyon kişiye ulaştı

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, uzaktan eğitim döneminde de çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor. Bu dönemde 500 bin yeni abone edinerek 5,5 milyon kullanıcıya ulaşan MentalUP, üyelik ücretlerinde de yüzde 30 indirim yaptığını açıkladı.

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği ile yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Bu doğrultuda, MentalUP’ın kullanıcı sayısı, uzaktan eğitim sürecinde 500 bin artarak 5,5 milyona ulaştığı açıklandı. Platform, uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları tarafından geliştirilen keyifli egzersizlerle çocukların dikkat, hafıza, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor. Platform, üyelik ücretlerinde de yüzde 30 indirim yaptığını açıkladı.

4-13 yaş arası çocuklara özel içerikler

İnovasyon ve girişimciliğin ekonominin itici gücü olduğunu belirten Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, 2016 yılında Türk Telekom Girişim Hızlandırma Programı Pilot’a dâhil ettikleri MentalUP’a, girişimciliği desteklemek amacıyla TT Ventures aracılığıyla ortak olduklarını ifade etti.

Karakullukçu, "MentalUP, eğitici zekâ oyunlarıyla 4-13 yaş arası çocuklarımızın zihinsel gelişimini, dikkat ve motivasyonlarını artıran son derece faydalı içeriklere sahip. Platform, ders içeriklerinin ötesinde, çocukların problem çözme, dikkat, hafıza, görsel ve sözel yetenekler gibi alanlarda da gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.

4 farklı dilde, 102 ülkede

MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, platformun, 200’den fazla okulda kullanılan, 4 farklı dilde, 102 ülkede satışı yapılan bir uygulama hâline geldiğini belirtti.

Özgündüz, "Ana kategorisinde 100’den fazla oyun bulunan MentalUP’ta; dikkat, mantık, hafıza, görsel ve sözel ögelerin yer aldığı içeriklerle çocukların anlık gelişiminin takip edildiği analizler bulunuyor. Ayrıca çocuklara, kişisel becerilerini kendi yaş grubuyla kıyaslayabilme olanağı da sunuyoruz. Onların kişisel özelliklerine uygun bir egzersiz planı oluşturuyoruz. Platformda günlük çalışma planını 20 dakika süre ile sınırlandırdık ve çocukların belirlenen süreyi aşmasını engelliyoruz. Bu sayede çocukların ekran karşısında uzun saatler geçirmemesi ve teknolojiyi faydalı yönde kullanabilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dizüstü bilgisayarlardan ve akıllı cihazlardan rahatlıkla ulaşılabilen MentalUP hakkında detaylı bilgiye platformun internet sitesinden ulaşılabilir.

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