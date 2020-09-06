Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi

Sivas’ta çok sayıda aktif Covid-19 hastası, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen bugün gerçekleşen KPSS’ye girmeyi ihmal etmedi.

Sivas’ta Covid-19 hastaları, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen memuriyet umudu ile Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek için sınav salonlarına gitti. Sivas’ta Covid-19 test sonuçları pozitif olan memur adayları için özel olarak üç farklı okul tahsis edildi. Normal sınav kurallarına tabi olan adaylar, sınav salonlarına kendi imkanları ve ambulanslarla geldi. Adayları sınav salonlarında koruyucu kıyafetler giyen polis memurları ve sınav görevlileri karşıladı. Ateşi ölçülen adaylardan dezenfektan kullanmaları istendi. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı maske verildi. Covid-19 hastası memur adaylarından sınava geç kalan olmadı. Adaylar arasında hamile bir kadının da olması dikkat çekti.