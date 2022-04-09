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Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın: "Aile ve iş hayatı uyumu olmazsa olmazımızdır"

Memur Sen Kadınlar Komisyonu, teşkilat buluşmalarına Bursa’da devam etti. Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın’ın kadın üyelerle bir araya geldiği iftar programında kadının toplum ve iş hayatındaki sorunları konuşuldu.

Eğitim 09.04.2022, 16:25
Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın: "Aile ve iş hayatı uyumu olmazsa olmazımızdır"

Memur Sen Kadınlar Komisyonu, teşkilat buluşmalarına Bursa’da devam etti. Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın’ın kadın üyelerle bir araya geldiği iftar programında kadının toplum ve iş hayatındaki sorunları konuşuldu.

Sorunların çözümü için kadınların sendikacılıktaki önemine vurgu yapıldı. Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Bursa iftar programında, aile ve iş hayatındaki uyumun, kendileri için çok önemli bir konu olduğunu belirterek, “Aile ve iş hayatının uyumlaştırılması meselesi olmazsa olmazımızdır. Bu uyumu sağlamadığımız sürece aileyi korumak mümkün değildir” dedi.

Memur-Sen üyesi kadınlar Bursa’da iftar programında buluştu. Programa, Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın’ın yanı sıra, Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Bursa Memur-Sen Kadın Komisyonları Başkanı Hasibe Kurtul, Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, Diyanet-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Sarkı ve Genç Memur-Sen Bursa İl Başkanı Maksut Ali Atamer ve Bursa Memur-Sen Kadın Komisyonu’na bağlı üyeler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, yapılan iftarın ardından kürsü konuşmalarıyla devam etti. Bursa Memur-Sen Kadın Komisyonları Başkanı Hasibe Kurtul, Türk toplumunun aile yapısını ayakta tutmak adına en büyük emeği ortaya koyduklarını söyledi. Kurtul, “Çağımızın gereği olarak, sadece evde, tarlada, toprak da değil, sanayide, kamuda bilim ve sanatta da kadının adını altın harflerle yazdırmayı başardık. Bu başarılar ve artan sayımızla birlikte hak arama ve varoluş mücadelemizi, sendikal olarak da yeni bir boyuta taşıdık. Kurucu Başkan’ımız Mehmet Akif İnan’ın bir kartopu misali başlattığı bu hareket, kadınları da içine alarak, bir çığ gibi büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Sıdıka Başkan’ımızın dilimize pelesenk ettiği sloganımız, ‘Güçlü Kadın, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye’ diyen, bizimle beraber omuz omuza yürüyen kadın erkek her üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Memur-Sen’in kurulduğu günden bugüne belli ilkeleri ve çizgileri doğrultusunda Kurucu Genel Başkan Mehmet Akif İnan’ın çizdiği yolda ilerleyen önemli bir kuruluş olduğun belirten Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, “Memur-Sen teşkilatı olarak, gençlerimizi ve kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Türkiye’de sendikalar maalesef erkek egemen bir yapı haline dönüşmüş durumda. Ancak kurumlarımızın önemli bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Örneğin Sağlık-Sen’de yüzde 65’lik bir kadın üye profilimiz var. Eğitimde tahmini olarak yüzde 50 civarında bir kadın üye sayımız var. Ancak sendikal faaliyetler içinde kadınların maalesef, aktif olarak çok da yer almadığını görüyoruz. Nasıl ailenin temelinde kadın varsa, nasıl aileyi ayakta tutan kadınsa, teşkilatları da ayakta tutan kadınlar olmalıdır. Bu nedenle bayanlarımızın sendikal faaliyetlerde daha aktif görevde yer almasını arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Memur-Sen 32 bin üyesi ile Bursa’nın en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Teşkilatımız yine 1 milyonun üzerinde üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük emek hareketi. Bu sayılara ulaşmak adına gece gündüz verilen bir çaba var. Burada emeği geçen herkese ayrı ayrı hem şahsım hem de şube başkanlarımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Memur-Sen davası adına büyük emekler vermiş büyükleri selamlayarak sözlerine başlayan Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın, “Kadın örgütlülüğümüz her geçen büyüyor ve takdir kazanıyor. İlmek ilmek dokuduğumuz, emekle attığımız adımların menzile vardığını görmek her teşkilat için bir lütuf olduğu gibi bizler için de bir nimettir. Şeyh Edebali, ‘Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın’ der. Bugün buradan geçmişe baktığımızda her şeyin ne kadar manidar olduğunu görüyoruz. Unutmayalım ki geleceği inşa etmek istiyorsak, hafızalarımızı hep diri tutmalıyız. Bizim bugüne kadar kavgamız değil davamız oldu. Biz bu yüzden kadını ile erkeği ile örgütlenmiş, örgütlendikçe güçlenmiş, güçlendikçe gücünü memurun kazanımlarına dönüştürmüş ve emek tarihimizin yüz akı olmuşuz. Böylesi buluşmalar da bizim için tarihi bir fırsattır.” diye konuştu.

Teşkilat olarak dün yaptıklarının, bugünün teminatı olduğu gibi bugün yaptıklarının da yarına yön vereceğini belirten Başkan Aydın, “Kadın memurların sorunlarını dert eden de aileyi tehdit eden sorunları ortaya çıkaran da bizleriz. Şunu biliyoruz ki sorunları çözmemizin yolu örgütlü güçten ve değerlerle birlikte sendikacılık yapmaktan geçiyor. Bakım hizmetlerinde adalet, kariyerde liyakat, dilek de ahlak dedikçe, kronik inanç düşmanı olanlar, çileden çıkmaya başladı. Aile yönetmeliği yaptık, sapkın yönetmeliği meşrulaştıranlar saldırdılar. İş aile uyumuna dair mecliste sunumlar yaptık ‘ama siz kadın değil, aile diyorsunuz’ diye yaygara kopardılar. Dün ‘bu kadına haddini bildirin’ diyen zavallılar, bugün bize nasıl kadın mücadelesi verilir diye vaaz vermeye çalışıyor. Hafızası kuvvetli, inancı kavi, kelamı güçlü bir teşkilat olarak, aldığımız tepkilerden şunu anlıyoruz; aslında biz doğru yoldayız” diye konuştu.

Konuşmasına emeğin öneminden bahsederek devam eden Aydın, “Türkiye’de kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünde, Memur-Sen’in emeği, teri ve mücadelesi vardır. Bizler güçlüyü halı kılmak değil, haklıyı güçlü kılma derdindeyiz. Bizler öncü kadınlar olarak bu minvalde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitim, istihdam, siyaset, sağlık vb. konularda, fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanmak için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Doğum izninden babalık izinlerine, refakat izninden aile yardımına kadar birçok kazanımlar elde ettik. Yeterli mi? Elbette değil. Nice sorunlar bizim örgütlü mücadelemizle çözülmeyi bekliyor. Aile ve iş hayatı uyumlaştırılması meselesi bizim için en önemli sorundur, olmazsa olmazımızdır. Bu uyumu sağlamadığımız sürece aileyi korumak mümkün değildir. Kadınların iş hayatından uzak kalmasının en önemli nedenlerinden biri çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinde kalan yetersizliktir. Bu noktada kadınların kolay ulaşacağı ücretsiz işyeri ve mahalle kreşlerinin açılmasını, toplu sözleşmede talep ettiğimiz gibi kreş için yardım yapılmasını da talep ettik. Yine kadınların karar alma mekanizmalarında gereği kadar yer almaması önemli bir sorundur. Bu konuda da mücadelemiz sürüyor. Biz esnek istihdama karşıyız, ancak hak kaybı olmayacak esnek mesai kavramını destekliyoruz. Pandemi zamanında esnek mesainin faydalarını net bir şekilde gördük. Memur-Sen kadın teşkilatı olarak bu ve bunun gibi nice sorunları tespit etmek ve bunları çözüme kavuşturmak için mücadelemiz devam ediyor. Kadın erkek demeden bu yolda beraber yürümeye devam edeceğiz. Kat edilecek sorunlar, ele edilecek kazanımlar, sesimizin ulaşacağı kıtalar bizleri bekliyor. Seferberlik ruhuyla, hareket edeceğiz ve üye sayılarımızı arttıracağız” ifadelerini kullandı.

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