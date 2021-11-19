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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan 3600 ek gösterge açıklaması

Tekirdağ’da gelen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinin tüm kamu görevlilerini memnun etmesi için çalışacaklarını söyledi.

Eğitim 19.11.2021, 17:18
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan 3600 ek gösterge açıklaması

Tekirdağ’da gelen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinin tüm kamu görevlilerini memnun etmesi için çalışacaklarını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesi’nin Süleymanpaşa ilçesindeki açılışa katıldı. Yalçın, açılışta yaptığı açıklamada, "Bu konuda Memur-Sen’in katılımıyla, sürecin tüm kamu görevlilerini memnun etme noktasında, ek gösterge sistematiğindeki omurga bozukluklarını düzeltme noktasında önemli bir süreci işleteceğiz, elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Sözleşmelilere ilişkin 520 bini bulan ve 39 mevzuat üzerinden konumlandırılan ama bir türlü huzur bulamadığımız, çalışma barışını bozan bu skalayı düzeltmek ve istihdamı tekleştirerek, toplu sözleşme kararı gereği elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Eğitim 2023 Vizyonu ve 11. Kalkınma Planı’nda konuya ilişkin çok önemli cümleler kurulduğunu anlatan Yalçın, "3 yıldır askıda bekleyen bu vaadin icraata dönüşmesi noktasında 81 ilden örgütlü teşkilatımızla sahadan bir etkinlik yaparak muhataplarımıza sesimizi duyurmaya çalıştık. Hafta sonu Türkiye buluşmamıza teşrif eden Cumhurbaşkanımıza da bizzat beklentimizi bir kez daha kamuoyu ile buluşturmuş olduk. Özelde, kamuda çalışan tüm avukatlar bu kanun üzerinden muamele görüyorsa, eğitim kitlesinin içinde önemli yer tutan öğretmenlerin meslek kanunu olmaması, mesleğin kariyer meslek olmaması asla kubul edilemez. Bu anlamda beklentimiz yerine gelsin diye bekliyoruz. Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmenlik gibi bu anlamda mesleğin dağılarak ve çeşitlenerek yürüdüğü bu zeminin derlenip toparlanması, mesleğe bir kariyer meslek olarak bakılması ve hepsinin bir arada toparlanması için özellikle meslek kanununu istiyoruz" dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise açılışta yaptığı açıklamada, "Biz bunun farkında olduğumuzu çeşitli platformlarda dile getiriyoruz. İnşallah geçen dönemde sözü verilmiş olan ama en kısa sürede hayata geçirileceği konusunda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin tarafından da tekraren ifade edildiği üzere, öğretmenlerimizin ve diğer memurlarımızın bizlerden beklenti içerisinde oldukları özlük haklarının yükseltilmesiyle ilgili en kısa sürede inşallah hayata geçeceğini düşündüğümüz güzel günler bizleri bekliyor. Biz verdiğimiz sözü tutarız, bunu da inşallah tutacağız. Ve siz değerli kamu görevlilerimizin özlük haklarının daha da iyi olabilmesi için, kalkınan gelişen Türkiye’den hak ettiğiniz refah payını alabilmeniz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Memur-Sen Tekirdağ Şubesinin açılışının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Duaların okunmasının ardından şubenin açılışı için kurdele kesilerek hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

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