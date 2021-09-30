Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in, atış eğitimlerinde hedefleri tam isabetle vurarak imha ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "3’üncü Ordu Komutanlığı, ’Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış’ eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti" denildi.