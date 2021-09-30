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ABD’de Senato, federal hükümetin kapanmasını önlemek ve hükümetin 3 Aralık’a kadar finanse edilmesini sağlamak için geçici fon yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısı oylama için Temsilciler Meclisine gönderildi.
Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in, atış eğitimlerinde hedefleri tam isabetle vurarak imha ettiğini açıkladı.
Eğitim 30.09.2021, 18:38
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in, atış eğitimlerinde hedefleri tam isabetle vurarak imha ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "3’üncü Ordu Komutanlığı, ’Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış’ eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti" denildi.