Medyada doğru Türkçe kullanılması için çalışıyorlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. ve 6. sınıf öğrencisi 5 öğrenci hazırlanan eTwinning projesi kapsamında Türkçe’nin medya ve sosyal medyada doğru kullanılması için yaptıkları çalışmayla dikkatleri üzerinde topluyor.

Ayvalık’ta eTwinning programı kapsamında çalışmalar yapan 9 okuldan biri olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun müzik öğretmenlerinden Dilek Şevik öncülüğünde Onur Güray, Ali Kayaş, Ela Boran, Rabia Yazıcıoğlu ve Sultan Bozdemir isimli öğrenciler “Medianon” adını verdikleri projeyle göz dolduruyor.

Öğrencilerin; medyadaki bilgi kirliliği konusunda bilinçlendirmek ve medyayı etkili, güvenli ve doğru şekilde kullanmalarının sağlanmasını amaçlayan proje doğrultusunda aylık çalışmalar yaptıklarını kaydeden öğretmen Dilek Şevik, “Mayıs ayında ortak ürün olarak bir şarkı oluşturmayı planlamıştık. Temamız, sosyal medyada ve medyada Türkçe’nin doğru kullanımı ile ilgiliydi. Öğrencilerimiz ilk önce temayı kullanarak sloganlar yazdılar. Öğrencim Onur Güray da, bir hip hop müziği altyapı üzerine hazırladıkları sloganları seslendirdi. Ben de görüntüleri ve sesi birleştirerek projemizin şarkısını ve klibini oluşturdum. Öğrencilerimiz ve biz öğretmenler bu projede çalışmaktan büyük keyif aldık. Projemizde emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.