Medya Uygulama Merkezi ile medya sektörünün geleceği güvence altına alınıyor

Medya Uygulama Merkezinde öğrenciler, mezuniyet öncesi medyaya dair tüm iş süreçlerinde uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanacak, sektör profesyonelleri ile ortak çalışmalar yapacak. Medya sektörünün yaşadığı “nitelikli mezun” sorunu ortadan kalkacak.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Medya Uygulama Merkezi Balat Yerleşkesinde düzenlenen Tanıtım ve Tanışma Toplantısı ile yeni Akademik Yıl’a ‘merhaba’ dedi. Etkinliğe İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilay Güney, ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinden Celal Toprak, gazeteci Çetin Ünsalan ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve medya mensubu katıldı.

Üniversite-medya entegrasyonu sağlanıyor

Geçtiğimiz yıl pilot çalışmalarını yapan Medya Uygulama Merkezi (MUM), İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesinde ekonomi gazetecileri ve sivil toplum önderlerinin desteği ile hayata geçirildi. Doğa Sigorta’nın sponsorluğunda ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) iş birliğiyle medya-üniversite entegrasyonunda önemli bir alan oluşturuluyor.

Medya sektörüne nitelikli iş gücü yetişecek

Balat Yerleşkesinde kurulan Medya Uygulama Merkezi ofis ve stüdyosunda öğrencilerin mezuniyet öncesi medya sektörüne dair tüm iş süreçlerinde deneyim kazanması ve network sağlaması amaçlanıyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirme yolunda önemli bir adım atan İstanbul Topkapı Üniversitesi, hem öğrenci gelişimini hem istihdamı hem de sektörü destekliyor.

“100. yıl piyesi ve ansiklopedisi hazırlanıyor”

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, “Güzel sanatlara önem veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına az bir zaman kala, bu tarz proje ve çalışmaları önemsiyoruz. Bizler üniversite olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir piyes hazırlığındayız. Burada tiyatro oyuncularımız sahne alacak, müzik bölümümüz müzikleri besteleyecek, iç mimarlık bölümümüz tasarımları hazırlayacak, tarih bölümümüz ise tarihi anlatacak. Bunun yanı sıra bir de 100. yıl ansiklopedisi hazırlığındayız” dedi.

“Öğrenciler sektöre birkaç adım önde girecekler”

Merkezin sponsorluğunu üstlenen sigorta şirketinin hazırlanan ve gösterime girmesine az bir süre kalan yeni reklam filminde başrolü üstlenen ve öğrencilere buradaki deneyimlerini aktaran Prof. Dr. Alkin, “Öğrencilerimizin set ortamını, öğrencilik döneminde yaşıyor olmaları adına sevinçliyim. Çünkü oldukça zor bir iş süreci bulunuyor. Medya sektörü ile mezun olduktan sonra tanışmalarındansa öğrencilik döneminde bu deneyimi kazanmaları onları birkaç adım öne götürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“İşi kampüste öğrenecek, sektörde profesyonel olarak çalışacaksınız”

Prof. Dr. Emre Alkin’in ardından söz alan Celal Toprak, “Bu proje bizim hayalimiz” dedi. Ancak bu hayali gerçekleştirmenin hiç de kolay olmadığını ifade eden Toprak, “İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Nihat Kırmızı, Rektörü Prof. Dr. Sayın Emre Alkin başta olmak üzere hocalarımız ve Doğa Sigorta’ya çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir sinerji yakaladık ve geçen yıl yaptığımız pilot çalışmada başarılı projeler ortaya çıkardık. Peki Medya Uygulama Merkezi ne kazandıracak? Öğrencilerimiz bir medya kuruluşuna staja ya da mezuniyet sonrası tam zamanlı çalışmaya gittiklerinde onlardan sorumluluklarını tam anlamıyla yapmaları beklenecek. Çünkü medya kuruluşları, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ofisleri oldukça dar kadrolarla çok yoğun iş süreçlerinin üstesinden geliyor. Dolayısı ile işe başladığınızda kimsenin size iş öğretmeye vakti olmayacak. Siz zaten o pozisyona o işi öğrenmiş, deneyimlemiş ve pratiğini yapmış bir şekilde gideceksiniz. Peki bu nasıl olacak; elbette Medya Uygulama Merkezi çalışmalarıyla” dedi.

“Öğrenciler gerçek hayatla yüzleşecek”

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilay Güney ise, “Sektör-üniversite iş birliği her dalda yapmak istediğimiz bir entegrasyon. Gerçek hayatla yüzleşmek için güzel bir proje oldu. Projede üç paydaş var. Her birine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.