MEB’in düzenlediği “Mesleki Gelişim Programları”nda 679 bin 386 öğretmen sertifika aldı

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci ara tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından EBA platformu üzerinden çevrimiçi olarak “Mesleki Gelişim Programı” düzenlendi. Bir hafta süren eğitimlerde 679 bin 386 öğretmen sertifika aldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci ara tatilinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları planlandığı gibi uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi. Süreleri 40 ila 180 dakika arasında değişiklik gösteren 16 farklı eğitim içeriğine EBA platformu üzerinden erişim imkânı sağlandı. Beş gün planlanan eğitimlere yoğun talep geldi. Bu nedenle hafta sonu da dâhil edilerek süre, yedi güne uzatıldı.

Bir haftanın sonunda öğretmenlerin 679 bin 386’sı en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı. Bazı öğretmenler, kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldı. Böylelikle 15-21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan toplam sertifikalı eğitim sayısı 886 bin 233’e yükseldi.

“1 milyon 200 bin öğretmenimize destek olmayı sürdüreceğiz”

Eğitimlere gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmenlerimiz için ara tatilde 5 gün eğitim planlamıştık. Talep nedeniyle bu süre yetmedi. 5 günlük eğitimleri 7 güne uzattık. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi bizim en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu nedenle 20’ncisini 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Millî Eğitim Şûrası’nda da ele alacağımız 3 ana konudan birini de ’öğretmenlerin mesleki gelişimi’ olarak belirledik. 1 milyon 200 bin öğretmenimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu her konuda eğitim programlarıyla onlara destek olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin herhangi bir alanda zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde eğitim almalarını sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ettiğini belirten Özer, her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını söyledi.