MEB’den valiliklere taşımalı eğitim hakkında yazı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), valiliklere "taşımalı eğitim" konusunda yazı gönderdi.

MEB tarafından valiliklere; güçlendirme ve yık-yap gibi nedenlerle eğitim yapılamayan okullardaki öğrencilerin mağdur edilmemesi için taşımalı eğitim dahiline alınabileceğine dair yazı gönderildi.

Yazıda, "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlayacağı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü itibarıyla öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yer alan öğrencilerimizin taşıma ve yemek hizmetlerinin herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeden başlatılması önem arz etmekte olup, valiliklerimizin konuyu hassasiyetle takip etmeleri ve çeşitli nedenlerle güçlendirmeye alınan ve inşaatı devam eden okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin de, ilgili (a)’da kayıtlı yönetmeliğin olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler başlıklı 22. maddesinde yer alan ’Öğrencileri taşıma kapsamında olmayan yerleşim birimlerindeki okulların; güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması, yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması halinde çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir’ hükmü doğrultusunda taşıma kapsamına alınabileceğinin bilinerek, bu durumdaki öğrencilerimizin mağdur edilmemesi ve konu hakkında hassasiyet gösterilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.