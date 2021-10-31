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MEB’den, son iki ayda öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı psikososyal eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Eylül’de okulları tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün ve yüz yüze başlattıktan sonra geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Diğer taraftan MEB, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri de gerçekleştiriyor.

Eğitim 31.10.2021, 12:59
MEB’den, son iki ayda öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı psikososyal eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Eylül’de okulları tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün ve yüz yüze başlattıktan sonra geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Diğer taraftan MEB, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri de gerçekleştiriyor.

MEB, okulların yüz yüze açılması sonrasında salgın hastalığın etkilerinin azaltılması amacıyla Eylül ayından itibaren çeşitli psiko-sosyal çalışmaları da başlattı. İlk olarak 256 Rehberlik ve Araştırma Merkezinde (RAM) görev yapan tüm idareci ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verildi ve okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak "Salgın Hastalık Psiko-eğitim Programları" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

“Okullar ilk açılması ve son kapanması gereken yerler olmalıdır”

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Covid-19 salgını okulların sadece birer öğrenme ortamı olmadığını, öğrencilerin psikososyal gelişimlerini de destekleyici ortamlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla okullar ilk açılması ve son kapanması gereken yerler olmalıdır. Bu doğrultuda 6 Eylül tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığının belirlediği kılavuza göre gereken tüm önlemleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak eğitime haftada beş gün ve yüz yüze devam ediyoruz. Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerimizin uzun süre aradan sonra yüz yüze eğitime başlamaları nedeniyle kapsamlı psikososyal eğitim destekleri sunduk. Ayrıca velilerimize de bu süreçte destek olduk. Bu desteklerimiz yıl boyu devam edecektir. Bu süreci başarıyla yürüten Bakan Yardımcım Petek Aşkar’a, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

“Bu uygulama ile yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik”

Bu süreçte öğrenme kayıplarını telafi etmeye yönelik desteklere de ağırlık verdiklerinin altını çizen Özer, “Bakanlık olarak öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi kapsamında 7, 8, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında destekleme ve yetiştirme kurslarını açtık ve bu kurslarda eğitimler devam ediyor. Bu kurslarda, öğrenme kayıplarını belirlemeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Bu uygulama ile yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik. Bu çalışma bulgularına göre bu kurslardaki eğitimleri yeniden planlıyoruz. Diğer taraftan tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynak hazırlığına başlayarak hazırladığımız bu kaynakları her ayın ilk haftası yayımlamaya başladık. Bu hizmete erişimi artırmak için bu kaynakların basımını yaparak Kasım ayı itibariyle tüm öğrencilere ulaştıracağız. Bu süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Sadri Şensoy ve ilgili genel müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

796 bin öğretmene eğitim

Yapılan eğitimin ardından rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) aracılığı ile ilk aşamada tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmen/psikolojik danışmana eğitimler verildi. İkinci aşamada ise rehberlik ve araştırma merkezleri ve psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından Eylül ayı içerisinde 796 bin 950 öğretmene “Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek” konulu eğitim verildi.

10 milyon öğrenciye psikoeğitim

Okulların yüz yüze eğitime açılmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanların koordinesinde sınıf/şube rehber öğretmenleri aracılığı ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar 10 milyon 399 bin 272 öğrenciye "Salgın Hastalık Psiko-eğitim Programı" uygulandı.

2 milyon veliye psikoeğitim desteği

MEB bu süreçte sadece öğrenci ve öğretmenlere eğitim düzenlemedi, ayrıca öğrenci velilerine yönelik eğitimlere de ağırlık verildi. Bu kapsamda, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığı ile 2 milyon 316 bin 521 veliye salgın hastalık programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

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