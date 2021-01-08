MEB’den özel gereksinimli öğrenciler için uyarlanmış hayat bilgisi etkinlikleri seti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim öğrencilerine ilave kaynak olarak matematik dersi setinin ardından 3 kitaptan oluşan hayat bilgisi seti yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilkokul ve ortaokulun tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti yayımlanmıştı. MEB tarafından şimdi de hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili hazırlanan ve 800’e yakın etkinliğin bulunduğu 3 kitaptan oluşan hayat bilgisi seti yayımlandı. Etkinliklere interaktif olarak http://orgm.meb.gov.tr/uyet/ adresinden ulaşılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Uzaktan eğitim sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan ders etkinlikleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ilave üretimlerle öğrencilerimizi desteklemek için büyük emek veriyorlar. Daha önce tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için çok sayıda kaynağı öğrencilerimizin kullanımlarına sunmuştuk. Bu kapsamda daha önce kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilerimize yönelik yeni bir destek paketini kullanıma açmıştık. İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez, kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaşmıştık. Bu paylaşımda odağımız matematik dersi olmuştu. Bugün yayımladığımız hayat bilgisi seti ile özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinlikleri kaynaştırma öğrencilerimiz için uyarladığımız setimizle konu kazanımlarının öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımlara, kitap ve etkileşimli dijital programdan ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki günlerde, diğer derslerden de uyarlanmış etkinlik setlerini paylaşacağız. Tüm imkânlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer’e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”