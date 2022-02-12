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MEB’den özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için iki yeni proje

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç gereçler kullanılarak desteklenmek için iki yeni projeyi daha hayata geçirdi.

Eğitim 12.02.2022, 10:34
MEB’den özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için iki yeni proje

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç gereçler kullanılarak desteklenmek için iki yeni projeyi daha hayata geçirdi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelerden ilki, özel gereksinimli çocukların var olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri için mümkün olan en erken dönemde onlara ulaşacak Evde Eğitim Kiti (EV-KİT).

EV-KİT, özellikle evde eğitim alan öğrencilerin okul yoluyla edindikleri bilişsel ve sosyal kazanımları pekiştirmeleri için ev ortamında ailelerin de katılımıyla rahatlıkla kullanabilecekleri materyal ve eğitim araçlarıyla oluşturuldu.

Bu set; hafif zihinsel yetersizliği ve otizmi, orta-ağır zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için 4 ayrı içerikte hazırlandı. EV-KİT; içinde bireysel farklılıklara özel, ergonomik ve taşınabilir basılı, mekanik ve dijital materyaller ile eğitim araçlarını barındırıyor.

Özel çocuklar için hazırlanan ikinci çalışma ise farklılıklarla bir bütün oluşturan, birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sunan “Özel Sokağın Çocukları” seti. Özel Sokağın Çocukları; tüm çocukları birbirinden eğlenceli maceralara atılmaya, farklılıklara saygı duymaya, hayata bir de özel çocukların penceresinden bakmaya davet ediyor.

Dostluğun, yardımlaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün, sevgi ve saygının işlendiği “Özel Sokağın Çocukları” adlı zenginleştirilmiş hikaye seti; beş kitap, 5 animasyon ve 5 şarkıdan oluşuyor.

Özel Sokağın Çocukları, görme ve işitme yetersizliği bulunan çocuklar için Türk işaret dili ve sesli betimleme desteğiyle hazırlandı.

Okula başlarken yaşanan heyecanı paylaşan “Küçük Kahraman”; bir türlü yerinde duramayan, kıpır kıpır kahramanın maceralarını anlatan “Fındık Faresi; okumak istediği kitabın Braille baskısını bulamayan Arda’nın hikayesi “Kitap Kurdu; tasarrufun önemine işaret eden “Bayram Şekeri” ve yurdundan ayrılmak zorunda kalan Ferhad ve Şamila’nın yaşadıklarını paylaşan “Gizemli Komşular” çocuklarla buluşmaya hazır.

"Özel çocuklarımıza yönelik çalışmalar çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor"

EV-KİT ve “Özel Sokağın Çocukları” setinin çocukların ilgisini çekebilecek eğlenceli ve öğretici içerikler barındıracak şekilde alanında uzman ekipler tarafından hazırlandığını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

“Özel çocuklarımıza yönelik çalışmalar çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu nedenle sürekli farklı içeriklerle evlatlarımızı ve ailelerini desteklemek için yeni uygulamalar hayata geçiriyoruz. 1000 set EV-KİT, 81 ilimizde bulunan Özel Eğitim Hizmetleri Kurulları tarafından evde eğitim kararı olan; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme yetersizliği ve işitme yetersizliği bulunan tüm çocuklarımıza ulaştırılacak. Özel Sokağın Çocukları adlı çalışmamızın tüm içeriklerine; kitap, şarkı ve animasyonlarına ‘orgm.meb.gov.tr/ozelsokagincocuklari’ adresinden ve ‘youtube-Özel Sokağın Çocukları’ kanalından ulaşılabiliyor. Özel çocuklarımız ve ailelerine önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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