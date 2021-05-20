MEB’den ortaokul öğrencileri için 3 bin soruluk yeni kaynak

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ortaokul öğrencilerine yönelik çalışma fasiküllerinin yedinci ve sekizinci üniteleri yayımlandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 41 fasikülde toplam 3 bin soru yer alıyor.

Şimdiye kadar ortaokul öğrencileri için 317 fasikülün erişime açıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Gençler, uzaktan eğitim sürecinde sizler için hazırladığımız destek çalışmalarına yenilerini ekleyerek kaynak desteğimizi büyütüyoruz. Bugün yayımladığımız 41 yeni fasikül ile birlikte kaynaklarımızdaki soru içeriği sayısı 23 bine ulaştı. Fasiküllerde soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verdik. Farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacağınız fasiküllerin çalışmalarınızı pekiştirmenizde yardımcı olacağına inanıyorum. Uzaktan eğitim sürecinde sürekli yeni destekler sunarak yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinlikler de var

Eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ilk altı üniteyi kapsayan çalışma fasikülleri gibi çok çeşitli kaynak hazırlanarak öğretmen ve öğrencilerle paylaşılmıştı. Ortaokul öğrencileri için yıl içinde üniteler tamamlandıkça yayımlanan çalışma fasiküllerinin 7 ve 8. üniteleri, meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı. Fasiküller 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8. sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

7. ve 8. üniteleri kapsayan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor

8. sınıf düzeyinde 8 Türkçe, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere toplam 16 fasikül hazırlandı. 7. sınıf öğrencilerine yönelik 5 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 9 fasikül erişime açıldı. 6. sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 8 fasikül ve 5. sınıf düzeyinde ise 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 8 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 41 fasikülde toplam 3 bin soru yer alıyor.