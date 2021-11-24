MEB’den Öğretmenler Günü’ne özel klip

Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporcuların mesajlarının yer aldığı video kliple öğretmenlerin gününü kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan video klibi, "Hakkı ödenmeyen öğretmenlerimize bir kutlama da olimpiyatlarda Milli Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızdan" ifadeleri ile paylaştı.