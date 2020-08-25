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MEB’den kronik rahatsızlığı olan öğrencilerle ilgili flaş açıklama!
Milli Eğitim Bakanlığı, kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bu durumlarına ilişkin alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitimlerini corona virüsü salgını süresince uzaktan sürdürebileceklerini açıkladı.
Eğitim 25.08.2020, 14:57
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden veya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde eğitimlerini corona virüsü salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebileceklerini bildirdi.
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