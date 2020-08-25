MEB’den kronik rahatsızlığı olan öğrencilerle ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden veya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde eğitimlerini corona virüsü salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebileceklerini bildirdi.