MEB’den görme yetersizliği olanlar için ’İlk Yardım Okulu’ kitabı

Milli Eğitim Bakanlığının, bir ilke imza atarak hazırladığı “İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrenciler için Braille alfabesiyle de basıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının bir ilke imza atarak hazırladığı “İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrenciler için Braille alfabesiyle de basıldı. Bakanlık, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her çocuğun ilk yardımın önemini ve uygulamalarını kavraması için hazırlanan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabının okul öncesi ve ilköğretimdeki öğrencilere ulaştırılmasının ardından görme yetersizliği bulunan çocuklar için de yeni bir adım attı. Bakanlık uzmanları; bu kapsamda yöneticileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, çocuk ve erişkin acil tıp uzmanları, acil hemşireleri, acil tıp teknikerleri, ilk yardım eğitmenleri, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının katkısıyla "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabının Braille baskısı yapıldı. Çocuklar, öğretmenler, veliler ile kurumlar için kaynak niteliğindeki kitapta, ilk yardımın önemi ve ilk yardım müdahaleleri hikâyeler eşliğinde anlatılıyor. İlk yardımın bu yaş grubunda kazanım olarak verilmesi ve doğru bilgilerle belki de bir hayat kurtarmanın mümkün olabileceği gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ulaştırılacak.