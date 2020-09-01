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MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı
MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Eğitim 01.09.2020, 14:45
2004
20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında kura çekilişi yapıldı. Öğretmen atama kurası çekiliş töreni MEB Başöğretmen Salonu’nda yapıldı.
MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.
SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirdi.
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