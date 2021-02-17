MEB: “Uzaktan eğitim sürecine tablet desteğinde bu hafta 67 bin 620 öğrencimiz daha cihazlarına kavuşuyor”

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim sürecinde cihaz ve internet gereksinimi bulunan öğrencilere tablet desteği kapsamında bu hafta 67 bin 620 öğrenci daha tabletlerine kavuşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu hafta 67 bin 620 adet tablet bilgisayarın 25 GB kotalı internet paketi ile birlikte 15 ilde öğrencilere ulaştırılacağını açıkladı. 8’inci faz tablet bilgisayar dağıtımında hafta sonuna kadar 67 bin 620 tablet bilgisayar, Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 15 ilde öğrencilere teslim edilmiş olacak.

“25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarı daha öğrencilerimize ulaştırıyoruz”

Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek, “25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarı daha öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Her çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Cihazlara EBA mobil uygulamalarını yükleyen yazılım uzmanlarımızdan bu zor hava koşullarında nakliyesini yapan şoförümüze ve teslimatını gerçekleştiren destek personeline kadar bu sürece emek veren, ter döken herkese yürekten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Gereksinimi olan bütün öğrencilerimize ulaşana kadar dağıtımlarımızı sürdüreceğiz”

Bu yeni fazdaki dağıtıma katkıda bulunan Gaziantep’in Şehitkamil, Nurdağı ve Şahinbey Belediyeleri, Muğla’nın Yatağan ve Seydikemer Belediyeleri ile Trabzon Belediyesine destekleri için teşekkür eden Bakan Selçuk, çok daha fazla öğrenciye ulaşmak için hep beraber çabaların sürdürüleceğini belirtti. Bakan Selçuk, yatılı bölge okullarındaki öğrencilere de bir müjde vererek, “Yatılı bölge ortaokullarında okuyan tüm öğrencilerimiz için sipariş edilen tablet bilgisayarların tedarik süreci tamamlanmak üzere. Yakında hepsi de tablet bilgisayarlarını internetleri ile beraber ellerine alacak ve EBA’nın tüm içeriğine rahatça ulaşacaklar” dedi.

“İkinci yarıyıl ile birlikte köy okullarında yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Okullarımız tamamen yüz yüze eğitime geçtiğinde de TRT EBA televizyonları ve EBA platformu eğitim süreçlerini desteklemeye devam edecek. Öğrencilerimizin bu kanallarla sunduğumuz içeriklerden her daim faydalanmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple gereksinimi olan bütün öğrencilerimize ulaşana kadar dağıtımlarımızı sürdüreceğiz.”