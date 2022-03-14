MEB, “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” hayata geçirildi. Proje için 3 milyar liralık bütçe ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli tüm hazırlıkları tamamlanan “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında bir yıl içinde 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfının açılması hedefleniyor. Diğer taraftan seçilen temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulamaya geçirilecek.

Bütün boyutlarıyla ön hazırlıkları tamamlanan projenin değerlendirme toplantısı bugün Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya MEB Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler, Bakan Müşavirleri ile 81 ilin millî eğitim müdürleri katıldı.

2 bin 133 anaokulu planlaması tamamlandı ve 7 bin 500 yeni ana sınıfı açıldı

Projenin en önemli parçası olan okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının hizmete girmesi planlanıyor. Bu kapsamda 93 yeni anaokulu hizmete alındı. 216 yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı. 2 bin 148 yeni anaokulu ise yatırım programına alındı. Ayrıca 7 bin 500 yeni ana sınıfı açılarak eğitime başladı. Ana sınıflarını açmak için 15 milyon lira onarım için, sınıfların donatım ve eğitim materyalleri için 50 milyon lira olmak üzere toplam 65 milyon lira ödenek kullanıldı. Bu yatırımlar sonunda 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranı kısa sürede yüzde 90’a yükseldi.

7 bin ilkokul iyileştirme kapsamına alındı

Proje kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılırken 7 bin ilkokul da iyileştirme kapsamına alındı. 7 bin ilkokulun küçük ve büyük onarım ihtiyaçları değerlendirildi. İlk adım olarak 7 bin ilkokulun altyapı ihtiyaçları kapsamında bin ilkokula bilgisayar laboratuvarı kurulması, 2 bin 930 ilkokulun genel bahçe düzenlemesi, 2 bin 932 ilkokulun tuvalet ve lavabo onarımı yapılması, 2 bin 919 ilkokulun kapı ve pencere onarımı ile iç ve dış mekân boya ihtiyacının karşılanması kararı alındı.

Ayrıca bin 764 ilkokulun ısıtma sisteminin güncellenmesi, 2 bin 376 ilkokulun elektrik tesisat onarımının yapılması, 2 bin 782 ilkokulun öğretmenler odasının yenilenmesi, 3 bin 50 ilkokula fen, matematik ve sosyal bilgiler ders materyal setlerinin gönderilmesi, 7 bin ilkokulun kütüphanesine bin kitaptan oluşan kitap setlerinin gönderilmesi, 601 ilkokula müzik atölyesi kurulması ve 2 bin 320 ilkokulun ise spor malzeme ihtiyacı karşılanması kararlaştırıldı.

Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine gelişim desteği

Proje kapsamına alınan ilkokulların tamamındaki öğrencilere yönelik temel becerilerini geliştirmek amacıyla destek eğitim programları hazırlandı. Ayrıca öğrencilere yönelik ilk yardım farkındalık eğitimleri, psikososyal gelişim destek eğitimleri planlandı. Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımlarını desteklemek üzere çalışmalar başlatıldı.

Diğer taraftan, 7 bin ilkokuldaki tüm yönetici ve öğretmenlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri hazırlandı. Yönetici ve öğretmenlere proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla eğitimler başlatıldı.

Proje ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi ile bir taraftan okul öncesi eğitime erişimi artırmayı diğer taraftan da eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ilkokullar arası imkan farklılıklarını azaltmayı hedefliyoruz. Projeyi bu mart ayında başlattık. Özellikle okul öncesi eğitime erişimi artırma noktasında planlanan takvimin çok öncesinde önemli ilerlemeler sağladık. Seçilen 7 bin ilkokulun eğitim altyapısını güçlendirme, eğitim ortamlarını zenginleştirme, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik gelişim destek programlarının planlamasını da tamamladık. Artık bu haftadan itibaren projenin bu kısmını da uygulamaya geçiriyoruz. Bu toplantıda da projenin bütününü ve mart ayında yapılacak çalışmaları ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. İnşallah projeyi aralık ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”