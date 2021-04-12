MEB Tasarım Beceri Atölyesi Rehberini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen “Tasarım Beceri Atölyeleri” çalışmalarına ışık tutacak, “Tasarım Beceri Atölyesi: Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Rehber” yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eğitim ve öğretim süreçlerinde içerik ve uygulamanın geliştirilmesi amacıyla ilkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılmasına yönelik çalışmaları destekleyen, Tasarım Beceri Atölyeleri’nin (TBA) kurulması hedefi, tüm hızıyla gerçekleşiyor. Bugüne kadar ülke genelindeki okullarda 9 bin 133 adet TBA öğrenciler için kapılarını açtı. TBA Rehber’e “tba.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişilebiliyor.

Tasarım Beceri Atölyeleri’nin (TBA) çok önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizden gelen yoğun istek, gözlemlerimiz ve kanıta dayalı çalışmalarımız neticesinde pilot çalışmalardan sonra atölyelerimizi ülke genelinde yaygınlaştırma kararı aldık. Pek çok okulumuzda çok iyi tasarım örnekleri ile karşılaştık. Bu tasarımlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ödül alan öğrencilerimiz oldu. Tasarım kültürünün eğitim kurumlarımızda benimsenmesiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin tasarım ve beceri temelli yapılandırılması, 2023 Eğitim Vizyonu’muzda hedeflediğimiz paradigma değişimine bir adım daha yaklaştığımızı gösterdi bizlere” ifadelerini kullandı.

Tasarım Beceri Atölyeleri Rehberi’nde bulunanlar

TBA Rehber; Tasarım Beceri Atölyeleri’nin felsefesinden, bu atölyelerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülme süreçlerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilere rehber olması beklenen yönlendirmelere, TBA’ları destekleyen eğitim yaklaşımlarından temel eğitim ve orta öğretimdeki TBA’ların etkin kullanımına yönelik önerilere; okullara TBA kurulumundan okul yöneticileri ve öğretmenlere sunulan yönlendirici bilgilere uzanan geniş kapsamlı bir yaklaşım sunuyor.

Ayrıca TBA Rehber’de, ulusal ve uluslararası düzeydeki tasarımcılara ve çalışmalarına atıfta bulunularak öncelikli olarak öğrencilerimize ve sürecin tüm paydaşlarına ilham olacak bilgilere yer verildi. TBA Rehber’e “tba.meb.gov.tr” adresinden erişilebiliyor. Web sayfasının sağ üst bölümünde yer alan “TBA Haritası” butonuna tıklayarak bulunduğunuz yere en yakın Tasarım Beceri Atölyesi’nin hangi okulda olduğunu ya da çocuğunuzun okulunda hangi atölyelerin bulunduğunu ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz.

Tasarım Beceri Atölyeleri ile neler hedefleniyor

Tasarım Beceri Atölyeleri, uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, deneyimi temel alan bir eğitim yaklaşımı. TBA’lar, çocukların derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara ve üretken ürünlere dönüştürmelerine imkân sağlayan fiziksel alanlar.

Bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarında hayata dokunan her temada atölye çalışmalarını kapsayan atölyeler ile çağımızın gerektirdiği problem çözme, takımla/ekiple iş birliği içinde çalışma, eleştirel ve üretken düşünme, disiplinler arası hareket etme yetilerinin edinilmesi ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına olanak tanınıyor.

TBA’lar sayesinde eğitimin gerçek hayatla ilişkisinin kurulması, öğrenme süreçlerinin beceri temelinde derin ve kalıcı hâle getirilmesi, okul aidiyetinin artırılması, eğitimde duygu, düşünce ve eylem bütünselliği sağlanarak çocuğun tabiatına ve gelişimine uygun hareket edilmesi ve eğitimden istihdama sürdürülebilir bir zemin inşa edilmesi hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarım Beceri Atölyeleri’nin felsefesini, “Biz, çocuklarımızın sadece sıralarında oturan çiçek olmalarını değil; deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olmalarını istiyoruz. Bunun için eğitim ekosistemleri oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceği çünkü biliyoruz ki yaşam becerileri güçlü, sanatın ve tasarımın ince ayarından geçmiş nesiller, dünyanın her türlü meydan okumalarına karşı güçlü ve zarif bir duruş sergileyebilmektedir” sözleri ile ifade etti.