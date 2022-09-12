MEB, okullara ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira ödenek gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, bu yıl bütün illerdeki okulların kırtasiye, temizlik, donatım ve küçük onarım ihtiyaçlarının karşılanması için 3 milyar 750 milyon lira ödenek gönderdiklerini söyledi.

Kırıkkale Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık İlkokulu’nda İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, ülke genelinde kütüphanesiz okulun kalmadığını ifade ederek, okullarda da bilişim teknoloji laboratuvarlarının geliştirdiklerini belirtti.

153 milyon ders kitabı ve 100 milyon yardımcı kaynakları öğrencilere ulaştırdıklarını belirten Leblebici, "Bu yıl ilk defa ilkokullarımıza, ortaokullarımıza, temizlik, kırtasiye küçük onarım ve okul donatım öğretim materyalleri gibi ihtiyaçların karşılanması için bütçeyi doğrudan kendilerine gönderdik. Okullarımızın finansmanı, altyapılarına yapılan yatırım, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar, okul kütüphaneleri, okul ödenekleri gibi birçok ilde yapılan bu iyileştirmelerle, erişim, eşitlik, kapsayıcılık, kalite ve verimlilik gibi ilkelere ulaşılmasında önemli gelişmeler elde ettik. Bu kapsamda, kırtasiye, temizlik, donatım ve küçük onarım için illere 3 milyar 750 milyon lira gönderdik. Bunun büyük bir kısmı harcandı, diğer kısmı da harcanıyor. 153 milyon ders kitabı, 100 milyon yardımcı kaynak öğrencilere dağıtılmış durumda" dedi.

Leblebici, "Bu yıl yine kütüphanesiz okul bırakmadık ve kütüphanelere 80 milyona yakın kitap ulaştırdık. Okullardaki bilişim teknolojileri laboratuvarlarını geliştirdik ve 24 bin bilgisayar ilave ettik. Bu yıl bin 450 anaokulu ve 10 bin ana sınıfı hizmete alındı" ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu da 230 okulun yaklaşık 200’ünde büyük ve küçük onarım çalışması yaptıklarını ve yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını kaydetti.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu törenin ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ilk ders zilini çaldı. Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.