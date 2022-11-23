MEB Öğretmenler Günü’nde 81 ilden gelen öğretmenleri Ankara ve İstanbul’da ağırlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerde buluşacağı özel bir program hazırladı. 81 ilden gelen öğretmenler, Ankara’daki programın ardından İstanbul’da ağırlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesi amacıyla öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak. Etkinlikler, tüm illerden mesleğinde fark oluşturan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla 22 Kasım’da Ankara’da başladı. Etkinlikler çerçevesinde Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi’nde 81 ilde düzenlenen "Öğretmen Olmak" temalı resim ve şiir yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı serginin açılışı yapılacak ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Öğretmenler, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek ve CSO Ada Ankara Konser Salonu’nda "Cumhuriyet’in 99. Yılında 1923 Çocuk Korosu" konserine katılacak. Aynı gün Başkent Öğretmenevi’nde şehit öğretmen yakınlarına akşam yemeği verilecek. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le birlikte 24 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret edecek. Şehit öğretmen yakınlarının katılımıyla tarihi ve kültürel mekanlara gezi düzenlenecek. Öğretmenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek.

Bakan Özer ve beraberindeki 81 ili temsilen gelen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığınca Keçiören’de oluşturulan "Öğretmen Hatıra Ormanı" ve görevi başında şehit edilen 190 öğretmenin hatırasını yaşatmak üzere yapılan Şehit Öğretmenler Abidesi’nin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bakan Özer ve beraberindeki öğretmenleri kabul edecek ve konuklarına öğle yemeği verecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öğretmen ve şehit yakınlarının onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak öğretmenlere hediyeler takdim edilecek.

Öğretmenler, Ankara’daki programın ardından tarihi, kültürel ve sanatsal etkinliklerle 24 ve 25 Kasım tarihlerinde İstanbul’da ağırlanacak. İstanbul’daki özel programda öğretmenler iki gün boyunca Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Dikilitaş Meydanı, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Küçüksu Kasrı, Çamlıca İslam Medeniyeti Müzesi gibi İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal alanlarını ziyaret edecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ili temsilen gelen öğretmenlere Sarıyer TİM Center’da konser verilecek.

"Öğretmenlerin toplumdaki itibarını daha da artırmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere verilen değerin bir nişanesi olarak 81 ili temsilen gelen öğretmenleri hem Ankara hem de İstanbul’da hazırladıkları özel programlarla ağırlayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Her zaman söylediğimiz gibi bir toplum yalnızca eğitim sistemi kadar değil, öğretmeni kadar güçlüdür. 1 milyon 200 bin öğretmenimizle güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bu bağlamda öğretmenlerimizi her açıdan desteklemek ve onların toplumdaki itibarlarını daha da artırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlerimizi bu yıl sadece Ankara’da değil, İstanbul’da da ağırlamak istedik. Öğretmenlerimizin yüzyıllardır kültür, sanat, tarih ve mimarinin merkezi olan, adeta bir açık hava müzesi olan İstanbul’un tarihi zenginliğinin izini sürerek görmelerini, büyülü atmosferini teneffüs etmelerini istedik. Bunun yanı sıra THY iş birliğinde sağladığımız imkanla öğretmenlerimiz, kasım ve nisan arasındaki altı aylık dönemde yurt içi uçuşlarında yüzde 20’lik indirimden yararlanacak. Yine öğretmenlerimizin öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkan sağladık. Öğretmelerimiz ayrıca 31 Aralık’a kadar tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimle faydalanabilecekler. Tüm imkanlarımızla öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şimdiden kutluyorum."