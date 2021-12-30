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Boğaziçi Üniversitesi’ne Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
MEB: “Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir”
Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edild.
MEB: "Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incel
MEB: "Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir"
Eğitim 30.12.2021, 00:06
MEB: "Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir"