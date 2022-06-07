MEB: “Öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim’e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğu olayla ilgili disiplin işlemleri başlatıldı”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Antalya’nın Serik ilçesinde bir lisedeki gençlerin, sınıfta Kur-anı Kerim’e yönelik tepki toplayan görüntüleri hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim’e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.