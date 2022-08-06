MEB kayıt parası şikayetlerine tolerans göstermiyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okul yöneticileri ile yaptığı buluşmalarda Türkiye’deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktarıldığını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrısında bulunmuştu.

Bakan Özer, tüm bu süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini belirterek zorunlu kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini ifade etmişti.

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerin bütçelerini kendileri planlamalarına imkan sağlamıştı.

Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Şikayetleri ivedilikle değerlendirilen Bakanlık, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme/soruşturma başlattı ve tamamlanan soruşturmalarda cezai işlemler uygulandı.

Soruşturmalarda sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.